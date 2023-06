Luego de ser jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo de Estrasburgo y de formarse en países como Turquía, Israel y China, el coronel español del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor Pedro Baños se ha convertido en uno de los autores sobre geopolítica más prestigiosos en el mundo hispano.



Actualmente en situación de reserva, Baños ha escrito libros que describen los entresijos detrás de quienes llevan el pulso por el control del mundo en la actualidad. Ejemplo de ello son las obras: “Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial” (2017); “El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas” (2018) y “El dominio mental. La geopolítica de la mente” (2020).



El pasado 15 de junio presentó en el Gimnasio Moderno de Bogotá su más reciente libro“La encrucijada mundial. Un manual del mañana”, un texto en el que el coronel va un poco más allá y no sólo describe los cambios que amenazan al mundo, sino que propone soluciones para enfrentar las vertiginosas transformaciones de la humanidad.



Antes de partir a Chile y Argentina para seguir con el lanzamiento de su libro, Baños dialogó con EL TIEMPO y se refirió al rol geopolítico de Colombia y las estrategias internacionales del presidente Gustavo Petro.

Una de sus principales tesis es que el paradigma geopolítico está cambiando por completo, entonces ¿qué papel pueden tener en él los países latinoamericanos?

El mundo se está transformando con potencias como China y la India, que están cogiendo muchísima fuerza más allá de Estados Unidos. Incluyendo a España, lo cierto es que ahora mismo los otros tenemos muy poco papel. Yo insisto en ver cómo podríamos homogeneizarnos y estar más unidos en ciertos sentidos -respetando la idiosincrasia particular de cada país y su sistema político- porque si no, nos van a dejar completamente al margen y lo único por lo que van a seguir ahí países tan ricos como es el caso de Colombia, es para ser depósito de recursos explotables.



¿Interesa esa unión?

A ninguna de estas grandes potencias le llama la atención que este mundo latinoamericano este unido porque tendría una influencia que a ellos no les interesa. A estos países les interesa más que estemos con pocas o mínimas relaciones diplomáticas, incluso con países fronterizos, porque si estamos fraccionados somos mucho más fácilmente manejables.

¿Es la oportunidad de unirse, teniendo en cuenta que por primera vez la mayoría de los países son liderados por presidentes de izquierda?

Creo que es el momento de hacerlo. No significa que todos tengamos el mismo sistema político ni que se vaya a imponer nadie sobre nadie, es propio de los sistemas democráticos tener una alternancia política, pero todo está evolucionando muy rápido y tenemos que saber que nos van a dejar al margen. De hecho, hay una fórmula de unirnos que para mí es el mayor nexo de unión que existe: el idioma. La lengua no solamente es podernos expresar con total certeza en nuestra lengua, sino que además nos hablen en nuestra lengua.



Ese dominio lo deberíamos explotar muchísimo más, perfeccionar mucho más para que efectivamente poder tener una voz común incluso en las Naciones Unidas, a lo mejor debemos tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, porque somos muchos y con muchos recursos, con población joven y creciente. Esto debería servir para forzar al resto del mundo a contar con nosotros.

La realidad es que hay una gran polarización y los países están viviendo grandes tensiones internas ¿cómo ve la disputa por el poder en Latinoamérica?

La polarización extrema nos está debilitando como sistemas democráticos en un momento en el que existen otras partes del mundo con sistemas autoritarios que se venden como mucho más beneficiosos para el conjunto de la población. Está pasando en todos los lugares y es cierto que no es positivo en absoluto. Es más, tampoco vemos a políticos que aboguen por una unidad, vemos a políticos en general luchando porque predomine su ideología, muchas veces con un carácter excesivamente dogmático. Los ciudadanos deberíamos exigir que nos estén hablando de unidad y no de división.



¿Por qué sucede esto?

Muchas veces a los políticos les beneficia esa polarización ¿Y qué consiguen con ello? que haya claramente una parte de la población que les vaya a ser fiel a muerte, bajo cualquier circunstancia, incluso cuando cometen las mayores tropelías o los mayores excesos. Si nos convierten en verdaderos “hooligans” políticos tienen garantizada la fidelidad por lo menos de una parte de la población, y algunos líderes los suelen hacer cuando ven peligrar precisamente su liderazgo y lo que hacen es fanatizar a esa parte de la población para seguir contando con una base prácticamente de modo permanente.

Pedro Baños presentó su libro "La encrucijada mundial" el pasado jueves 15 de junio en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Foto: César Melgarejo / El Tiempo

¿Qué concepto tiene de Colombia? ¿Dónde nos ubica dentro del rol geopolítico?

Colombia es un país riquísimo y su caso es absolutamente paradigmático pensando en la población que tiene; si estuviera bien organizado, si las élites que dominan el país lo permitieran, prácticamente toda la población podría vivir con una renta per cápita altísima. Tiene energía de sobra -en los últimos años ha exportado más energía que la propia Venezuela- estamos hablando también de minerales estratégicos y encima tiene una posición estratégica clave, porque se trata del control del canal de Panamá con todo lo que ello significa no solamente por el tránsito de buques sino por todos los cables de fibra óptica que pasan por ahí. Es un país que debería darse más a valer, en el sentido de presumir de esa posición geopolítica tan sumamente importante que tiene.

¿Dentro de esa riqueza, a qué deberíamos apostarle?

Teniendo en cuenta que habrá crisis alimentaria en el mundo, Colombia podría producir muchos más alimentos porque hoy hay tecnologías que lo permiten, modernizando completamente la agricultura y, por lo tanto, es un país que necesita tener un sentido de unidad social y política para poder avanzar mucho más.

Hoy el presidente se ha alejado de la búsqueda de consensos nacionales ¿cómo ha visto el primer gobierno de izquierda en Colombia?

Es verdad que es un cambio histórico. Hay muchas personas pendientes en el resto del mundo de cuál va a ser su política real porque puede ser un ejemplo tanto positivo como negativo, dependiendo de su evolución. También es cierto que cuando alguien llega a la Presidencia se va a encontrar con muchísimas presiones y se dará cuenta que no puede hacer y deshacer a su antojo, porque al final está sometido a las oligarquías que existen en todos los países, esas grandes familias que llevan dirigiendo los países durante siglos, y también incluso por el contexto internacional. Estoy convencido de que esas presiones le impedirán, en cierto modo, llevar a cabo aquellas medidas que a él de verdad le gustarían aplicar.



A nivel internacional, Petro ha puesto en la mesa temas como la transición energética, la economía descarbonizada y la condonación de deuda externa por acción climática ¿qué piensa de sus propuestas?

Si corremos demasiado en ese proceso podemos tropezar nosotros mismos. Ahora mismo, en general, los países no tienen capacidad para un proceso absoluto de descarbonización e ir a por esas energías sostenibles. Deberíamos tener reservas ya que, entre otras cosas, las energías sostenibles dependen de la naturaleza y la naturaleza es caprichosa; no siempre se comporta de la misma manera. El planeamiento debe ser muy sereno, muy estratégico, desprovisto completamente de ideología, porque quizás hay un exceso de ideología detrás de esta carrera desenfrenada por el mundo sostenible. Si queremos un planeta verdaderamente mejor debemos hacerlo de manera común todo el planeta, pues de nada sirve hacer un esfuerzo tremendo, si otras partes del mundo no lo hacen exactamente igual.



El presidente Gustavo Petro con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Foto: Presidencia

¿Puede llegar a influir Petro en este pensamiento?

Estados Unidos es un gran contaminador. Junto con China, son los dos grandes contaminadores del mundo y, por lo tanto, ir a intentar darle lecciones es algo que a ellos les da igual. Estados Unidos se sigue haciendo lo que quiere. Hay que pensar que somos potencias medias y como potencia media no podemos luchar contra las grandes potencias. Muchos líderes se ven a sí mismos como que tienen una gran influencia mundial y en realidad la tienen limitada, porque aquí los que marcan la pauta son las superpotencias.

El presidente Petro es recibido por el rey Felipe VI en España. Foto: AFP

Hace no mucho Petro estuvo en España y usted dijo públicamente que el mandatario ofendió a su nación ¿Por qué?

Ahora mismo hay una voluntad general de desunirnos como mundo hispano (al contrario de lo que pretendo). Dentro de eso hay quien aprovecha esa tendencia para hacer su propia política interna, y no hay mejor manera de aglutinar a un pueblo que el tener un enemigo común. Hay excesos que nadie se puede permitir y tú no puedes ir a otro país y en cierto modo insultarlo, sobre todo por cosas que sucedieron hace 500 años. Debemos dejar de mirar al pasado. A mí como español no me gustó en absoluto y no me gustó la reacción de nuestros líderes españoles, pues hay maneras de frenar ese tipo de declaraciones. Creo que no estuvieron finas las autoridades españolas y hay ciertas afirmaciones que no son aceptables.



Más de 400 líderes políticos progresistas del mundo apoyaron la teoría del golpe blando que ha sostenido el presidente ¿qué opinión le genera?

Lo que sí se debe respetar siempre es la voluntad del pueblo; si el pueblo ha elegido a un dirigente, cuando vea que no cumple o no está lo suficientemente satisfecho llegará el momento de que haya otras elecciones y que el pueblo elija. En cualquier caso, hay que estar siempre en contra movimientos para quitar del poder a una persona que ha sido elegida democráticamente.

Colombia pasó de aislar al régimen de Maduro a intentar que los demás países reconozcan al mandatario venezolano y retiren las sanciones ¿qué lectura hace de este nuevo panorama? y ¿qué relevancia tiene a nivel geopolítico?

Lo que ha pasado con Venezuela no deja de sorprender. En un contexto que ha variado muchísimo por el marco de la guerra de Ucrania y con todos los problemas energéticos que hay, el propio Estados Unidos y Francia se han acercado a la Venezuela de Maduro. De repente Juan Guaidó ha desaparecido de escena, saliendo expulsado de todos los países, o por lo menos ninguneado completamente. Entonces vemos que hay un cambio de tendencia hacia Venezuela más o menos solapada, a veces no tan directa, y aquel proceso que había -y que viví en España- de una demonización permanente de los medios de comunicación hacia el señor Maduro ha quedado totalmente diluido y en Europa ya prácticamente ese tema no se toca. Las situaciones son cambiantes y probablemente a Colombia no le queda otra línea que mantener un acercamiento con Venezuela por el significado que tiene.



¿Qué demuestra esa tendencia?

El mundo geopolítico es lo más canalla que existe. No hay intereses permanentes, solamente intereses de las naciones; las alianzas y las asociaciones siempre son efímeras y por eso cada país busca cuáles son sus intereses y los defiende por encima de todo.

Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Joe Biden y Gerardo Blyde. Foto: EL TIEMPO

¿Cree que Petro puede dirigir la política de Biden hacia Venezuela?

Siempre se puede hacer algún gesto, pero la política de Estados Unidos la deciden ellos. Biden es la cara visible de algo que existe detrás, que son los que manejan los hilos de Estados Unidos y que decidirán en cada momento. No debemos olvidar que Estados Unidos está inmerso en una guerra mundial de momento tecnológica y económica con China y a raíz de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania a Estados Unidos le interesa obtener recursos de otros países y evidentemente Venezuela, al igual que Colombia, son grandísimos productores de energía.



China también se está llevando nuestros recursos...

China se está llevando los recursos de prácticamente todo el continente. De Brasil, por ejemplo, se lleva se lleva las hojas, el maíz, la carne; de Chile se lleva el cobre y de Argentina todo tipo de cereales. Hay que tener en cuenta que China tiene una gran deficiencia hídrica, tiene muy poca agua y encima tiene de parte de ella contaminada entonces no puede alimentar los campos, que son muy pocos. Están haciendo una política de penetración muy astuta, pero que cada vez va a muchísimo más.

Facebook Twitter Linkedin

Xi Jinping, Presidente de la República Popular China. Foto: Anatoliy Zhdanov. AFP

Dentro de su libro, usted habla de algo que ya están aplicando algunos países del mundo: el ministerio del futuro ¿en qué consiste?

Algunos lo llaman el ministerio de inteligencia artificial. Pensemos en las transformaciones que nos va a imponer la tecnología: el chat GPT, la computación cuántica, incluso formas de producir energías totalmente revolucionarias y, por tanto, creo que cualquier país inteligente debería tener ese ministerio del futuro para ver cómo esos cambios van a seguir siendo beneficiosos para la sociedad. Estos cambios son inminentes y van a arrollar a aquel país que no esté preparado para ello y todo lo que ahora pensemos que son fórmulas válidas, van a dejarlo de ser.

En países con la necesidad de satisfacer derechos humanos básicos como los nuestros ¿es posible crear ese ministerio ?

Vamos a tenerlo que hacer, porque buena parte de las profesiones, incluyendo el Periodismo, van a estar muy afectados por la inteligencia artificial. Ahora mismo tiene una memoria gigantesca y lo único que le falta es refinar sus respuestas, que sean lo más precisas posibles. Tenemos que hacer esa previsión de lo que puede pasar para ver cómo podemos seguir satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos. Es algo que yo considero totalmente imperioso y nos estamos centrando demasiado en el momento actual. Esto es como una bola de nieve: va creciendo y nos va a pasar por encima sino intentemos solamente buscar la solución ahora.

Ya que menciona a los medios de comunicación ¿a qué nos vamos a enfrentar?

Están en una situación muy delicada. Hay una transformación al mundo digital que no ha resultado como se esperaba en el sentido económico, pues inicialmente todo era abierto y los ciudadanos nos hemos acostumbrado a consumir las noticias de manera gratuita y ahora no hay tantos suscriptores como se esperaba.



Los que más están sufriendo son los grandes medios, algunos con unas deudas verdaderamente gigantescas. ¿Entonces, qué sucede? Cuando el periodismo está de esa forma –desde el punto de vista económico- es fácilmente comprobable, alquilable e influenciable. Ahora mismo muchos medios en Europa viven en gran parte de las subvenciones indirectas, como la publicidad institucional. Al final eso te condiciona, porque si no te van a dejar de enviar publicidad institucional y eso es muy peligroso, muy peligroso. La prensa debe ser el gran controlador del poder y si perdemos esa función pierde la democracia en calidad.

¿Qué va a pasar con las democracias?

Cada vez más personas dicen que no van a votar porque no creen en la democracia, hay libros diciendo que la democracia no sirve y habrá que buscar otro sistema. Esto me parece absolutamente terrible porque la democracia nos ha costado mucho trabajo como para que se desmorone de esta forma. Además, llega un momento que casi hasta nos hemos insensibilizado con la corrupción. La democracia está tendente a desaparecer y caeremos a un sistema totalitario, sea de una corriente o de otra.

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Baños continuará su lanzamiento por Chile y Argentina. Foto: César Melgarejo / El Tiempo

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA