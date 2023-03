La primera alerta llegó del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Luego, el propio presidente Gustavo Petro puso sobre el tapete que si el ‘clan del Golfo’ estaba detrás del paro que golpea al Bajo Cauca, “no quiere la paz”.



Tras esto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que no hay duda de que esa organización criminal está detrás del paro en Antioquia.

Ante esto la pregunta que surge es ¿qué puede pasar con el ‘clan del Golfo’? Por un lado, anuncia su intención de avanzar en un proceso con el Gobierno que lo lleve a su desmantelamiento, pero al mismo tiempo está generando hechos de violencia significativos.



Ahora, se espera un pronunciamiento del comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien había emplazado a esa organización criminal a manifestar si tenía o no voluntad de paz.



Lo cierto es que este domingo el presidente Gustavo Petro fue contundente en su mensaje con ese grupo ilegal.



Desde Montelíbano, en Córdoba, donde lideró un consejo de seguridad, dijo que “si el ‘clan del Golfo’ está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz”.



El jefe de Estado les dijo que no puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico.



Pero no se quedó en esto sino que, a renglón seguido, señaló que la paz no es para mantener el narcotráfico, sino que es para desmantelarlo, así como la minería ilegal de aluvión.



Y enseguida fue más tajante. Aseguró que a toda organización que quiera acercarse al Estado le debe quedar absolutamente claro que “ni el Gobierno ni el Estado son para engañar”.



Así las cosas, las posibilidades para que el ‘clan’ pueda seguir acercándose al Gobierno para su eventual desmantelamiento no parece sencilla

Las advertencias

El ‘clan del Golfo’, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se hacen llamar para obtener estatus político, nombró a un grupo de abogados para entrar a hablar con el Gobierno del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales.



En la primera entrevista concedida, el penalista Ricardo Giraldo (cabeza del grupo de abogados que representa a ese grupo) le dijo a EL TIEMPO que el articulado era absurdo e inviable.



Según dijo el martes, cuando la situación en el Bajo Cauca ya se estaba saliendo de madre, sería un entrampamiento para este tipo de organizaciones al no hablar de extradición, dejación de armas y recuperación del territorio bajo su dominio por parte del Gobierno.



Además, se quejó de que estuvieron equiparando a una organización de 9.000 hombres en armas con bandas de barrio.



Giraldo, que tomó distancia de los hechos violentos que se le estaban atribuyendo a sus clientes, agregó que estaban listas las sillas y la mesa para empezar a dialogar con el comisionado Rueda, a quien ya le había notificado que él era el nuevo vocero de las Agc y no el facilitador nombrado por el Gobierno.



Dos días después, EL TIEMPO reveló en primicia una carta del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la que convoca al Gobierno a una audiencia pública para debatir el sometimiento.



En un tono similar al del abogado Giraldo, el exparamilitar recordó que la paz y desmovilización con las Autodefensas fue un fracaso. Y agregó que sería un entrampamiento si se sigue la misma ruta.

Opiniones

“Si quieren la paz, ¿por qué han delinquido tantos años?”, se preguntó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.



Según la senadora María Fernanda Cabal, “la paz se hace con los criminales en la cárcel, no creyendo en sus “buenas intenciones”.



La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde y cercana al Gobierno, dijo que los hechos ocurridos en el Bajo Cauca “deben replantear al Gobierno la voluntad de paz del ‘clan del Golfo’ ”.



Pero el senador Ariel Ávila dijo que con ese grupo lo único que hay son unos acercamientos con la oficina del comisionado de Paz y la promesa de “un posible cese bilateral” del cual todavía no hay protocolos firmados.



“Como tal, no se está violando ningún acuerdo de nada, pero sí es un mensaje muy complicado que diga que quiere paz y a su vez está promoviendo este tipo de situaciones”, dijo el congresista. Para él, “esto genera mucha desconfianza”.



Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, consideró que en este caso se está hablando de un proceso de acogimiento de la justicia, que “debe contar con toda la claridad de que se está en un proceso serio, porque si no, todo lo que se construya será provisorio y sujeto a retrocesos”.



Para el congresista, “es indispensable que haya claridad” si quieren ingresar a un proceso con el Gobierno.



