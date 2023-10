Polémica: militares 'pidiendo permiso' para poder proteger elecciones en Cauca

"No interferir en los procesos electorales ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas".



Ese es el 'compromiso específico' número 6 consignado en el acuerdo de cese al fuego bilateral firmado hace dos semanas por el gobierno del presidente Gustavo Petro con las disidencias de 'Iván Mordisco'. Las mismas que completan una semana impidiendo el ingreso de los militares que deben garantizar, al menos en teoría, la seguridad de las elecciones regionales del próximo domingo en Argelia, el municipio del sur del Cauca que es 'la puerta' del narcotráfico al estratégico cañón del río Micay.

Dos imágenes --la de los militares varados en Argelia, Cauca, esperando que haya 'permiso' de los ilegales para que puedan desplegarse por la zona rural de ese municipio; y la del Registrador Álex Vega reunido con voceros de ese grupo ilegal, a instancias del Gobierno, para hablar del mismo tema-- muestran, según los analistas, no solo el incumplimiento de las disidencias de 'Mordisco' sino un nuevo episodio de inconsistencia entre la 'paz total' y la obligación del Estado de garantizar la seguridad y los derechos de los colombianos en todo el territorio nacional.



"De nuevo quedan en evidencia la inconveniencia y los riesgos de los ceses de fuego sin protocolos sólidos y con grupos que, además, muestran problemas de comando y control sólidos sobre sus fuerzas en todo el país", destaca el catedrático Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Fuerzas Militares en el Plan Democracia para elecciones regionales 2023. Soldados que se alistan desde la Tercera División del Ejército en Popayán (Cauca). Foto: 27/10/2023. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

Después de varios días, lo más probable es que finalmente se acuerde que las disidencias, que han devuelto a ese municipio y en general, al Cauca, a los momentos más duros de la guerra que se vivió allí hasta la paz con las Farc en el 2016, accedan a replegarse hacia la zona montañosa y permitan la entrada de la Fuerza Pública.



A pesar de que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, y los ministros de Defensa, Iván Velásquez; y del Interior, Luis Fernando Velasco, han insistido en que la Fuerza Pública no tiene, supuestamente, territorios vedados, en varios corregimientos de Argelia, que es la puerta de entrada a la estratégica zona del cañón del Micay, siguen mandando los ilegales.



Varios intentos fallidos esta semana así lo demuestran. Y aunque Argelia puede ser el municipio del país con la situación más compleja, según denuncias de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y varios organismos de control, en casi 200 municipios hay riesgo de seguridad para la jornada electoral, cuando no abierta interferencia de los ilegales.



Jonathan Patiño, el alcalde, asegura que todas las campañas denuncian intimidaciones y riesgos de seguridad. Uno de los cuatro candidatos a alcalde renunció por seguridad y hay solo dos listas al Concejo. De las seis campañas que en total siguen activas, cuatro pidieron trasladar los puestos de votación en los corregimientos de El Plateado y La Emboscada, que son los de las imágenes de los militares esperando el sí de las disidencias. No son solo los partidos. Los mandos de la zona también coinciden en la necesidad de ese traslado.

Las disidencias llegaron hace tres años y medio y luego llega la 'Segunda Marquetalia' y el Eln estaba por allá. Ahora vuelve toda la complejidad del conflicto inmerso en ese territorio.



Pese a que el cese al fuego con el Estado no implica un cese de actividades ilegales, ahora se ven más restricciones. La tregua de diciembre a junio fue libre para el grupo armado y sus acciones fueron mayores, pero lo que hace el grupo ilegal no lo va a dejar de hacer de un momento para otro, y la población civil sigue allí controlada.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla en la reunión en Popayán. Foto: Cortesía

Aunque el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, le dijo a EL TIEMPO que sería garantizada la seguridad en las elecciones en la totalidad del territorio nacional, lo que se observa es que el ingreso a unas zonas estaría condicionado a negociaciones previas.



“Tenemos informaciones de algunas actividades hostiles durante esta semana y días anteriores. Nosotros no estamos condicionados a lo que disponga ningún grupo armado organizado, sí nos condiciona que prevalece siempre la vida de la población civil por encima de todo. No se trata de ser temerarios y entrar poniendo en riesgo la vida de la población e integridad de nuestros hombres. En este momento no hay ninguna información de alguna activador hostil y vamos a ingresar y nos vamos a sostener allí para garantizar el certamen electoral del domingo”, dijo sobre la situación de El Plateado.

Los analistas advierten que es un grave error la estrategia del Gobierno de validar a los hombres de Mordisco ante el país y ante las comunidades del Cauca al buscar con ellos acuerdos sobre temas que no pueden negociarse, como la presencia de la Fuerza Pública.



Más aún, cuando desde el Gobierno se ha enviado el mensaje de que estarán sus representantes en actos oficiales de instalación de la jornada.



En la zona circulan mensajes de las disidencias diciendo que aceptaron no patrullar por El Plateado, pero que el Ejército "sólo tiene permiso" para estar allí hasta el 30 de octubre, y que ese día volverán a ejercer control armado del caserío.

