El presidente Gustavo Petro, desde Estados Unidos, anunció que propondrá un cese del fuego multilateral en el marco del proyecto de la paz total. Esto incluiría a bandas criminales y grupos armados ilegales.



En cuanto a las negociaciones con el Eln, el Presidente manifestó que es "cuestión de días" para que arranquen.



Agregó que también "en cuestión de días" se planteará "la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia con todos los grupos que se adhieran a esa posibilidad".

Cuando los periodistas le preguntaron si esto incluiría a las Fuerzas Militares del país, dijo que sería un "cese multilateral, que significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar".



"Involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales. Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego. Dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese del fuego multilateral", manifestó el Presidente.



¿Qué significa un cese multilateral del fuego?

Pero en la práctica, ¿qué significa un cese multilateral del fuego? En principio, el presidente Petro dio puntadas al anunciar que este incluiría a todas las organizaciones criminales que causan violencia en Colombia.



Sin embargo, quedó gravitando en el aire el interrogante de si también incluirá a organizaciones de narcos puros que en la actualidad son motor de la enorme perturbación de orden público.



Y hay un elemento de vital importancia para resolver: ¿cuál será el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes, por orden de la Constitución nacional, deben actuar contra todos los actores que provoquen violencia en el país en defensa de los ciudadanos?



Los anuncios de Petro, en consecuencia, auguran una enorme polémica. Sin embargo, también hay que decir que en campaña Petro anunció que buscaría la paz con todos los actores violentos en Colombia.



Tras su triunfo en las elecciones y, posteriormente, ya como mandatario, él ha reiterado que uno de sus propósitos será lograr la paz total.



Desde Estados Unidos, Gustavo Petro anunció la propuesta que hará para el 'cese al fuego multilareral'. Foto: Presidencia

Hasta ahora, los analistas consideran que hay dos caminos en el objetivo de quitar del escenario a los actores armados. Uno con el Eln, que en medio de su complejidad es más sencillo, porque pasa por retomar el camino andado con la administración Santos.



Sobre el sometimiento a la justicia para las bandas criminales, el camino se divisa con más obstáculos. El presidente Petro ha hablado de un cese del fuego multilateral. El cual, según el comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda, sería posible en poco tiempo. Él ha estado recorriendo el país, se ha reunido con las comunidades y realizando acercamientos con bandas criminales como las AGC, la ‘Segunda Marquetalia’, las disidencias de las Farc, entre otros. Incluso afirmó que ‘Iván Márquez’ está vivo y que autorizó el diálogo con el estado mayor de la ‘Segunda Marquetalia’, la organización criminal que lidera.

Gobierno se reunió con disidencias de Farc en Caquetá para explorar paz total. Foto: Archivo particular

Ante esta posibilidad, las críticas más vehementes han corrido por cuenta de dos pesos pesados: los exnegociadores de paz con la antigua guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Para el primero a “Iván Márquez ya se le dio una oportunidad y su único camino ahora es el del sometimiento”.



“¿Qué es lo que se puede negociar con el señor ‘Márquez’ y la ‘Nueva Marquetalia’ que no haya sido negociado en La Habana?”, preguntó el hoy senador De la Calle.



“Lo que estamos viendo es toda la atención dirigida a hacer negociaciones con los narcos”, aseguró por su parte Sergio Jaramillo.



Senador Iván Cepeda. Foto: EFE

Para el también senador Iván Cepeda, “el Gobierno sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico, su tratamiento en la construcción de la paz territorial y el acogimiento a la justicia de organizaciones ligadas a esa economía ilícita”.



Cepeda le dijo EL TIEMPO que no cualquier banda criminal o cualquier grupo delincuencial podrá acceder a estos beneficios de la justicia y que se requerirán unas condiciones.



Él y Barreras anunciaron que adelantan un proyecto de sometimiento. “Está en reingeniería”, dice Barreras. “Estamos discutiendo paso a paso, pero no queremos presentar algo que no esté lo suficientemente elaborado”, aseguró Cepeda.



Jairo Libreros, experto en temas seguridad, considera que "toda política pública de paz es un proceso orientado a conseguir el cese al fuego, la finalización de las confrontaciones, la reinserción a la sociedad de los actores violentos y la reconciliación nacional".



En línea con esto, dice el analista, "la Paz Total del presidente Gustavo Petro no es ajena a ese objetivo de política pública. El procedimiento que ha establecido consiste en lograrlo mediante acuerdos de negociaciones política o acuerdos de sometimiento a la justicia".



"Todos los actores que se acojan a ese cese al fuego con el Gobierno Nacional esperan igualmente garantías recíprocas del Estado, esto es, un cese al fuego a cargo del Estado. Y el presidente está facultado para ordenar un cese al fuego a cargo de la fuerza pública", dice Libreros, también docente de la Universidad Externado.



"En su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, puede ordenar la suspensión de operaciones militares y de policía en contra de las organizaciones que se acojan a su llamado paz o de sometimiento. No es cierto que la Constitución o la ley limite esa facultad presidencial. No está previsto en la Constitución Nacional una prohibición expresa o tácita que le impida decretar el cese al fuego oficial en el marco de un acuerdo de paz o de sometimiento a la justicia", agrega.



"Y paso siguiente al cese al fuego es el cumplimiento de las garantías del derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que se suscribirán para sellar la paz o el sometimiento a la justicia", concluye el analista sobre este anuncio del presidente hoy en Nueva York.



