El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el gobierno del presidente Gustavo ha sido respetuoso de las decisiones de la Corte Constitucional a propósito de la ponencia que estudiará el alto tribunal que pide tumbar la Ley 418, clave para adelantar la política de 'paz total', tras ser demandada.



"En su momento, los ministerios del Interior, Justicia y Defensa se cuidaron de que la propuesta, la manera de departir este proyecto estuviera enmarcado en lo que ordena la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso", aseguró el jefe de la cartera política.



Y agregó que "esperamos que esa ponencia pueda ser suficientemente estudiada y reconocer los argumentos que presentó en su momento el Gobierno Nacional para que nos nos tumben ese marco que es muy importante para desarrollar nuestro plan de gobierno".



La Ley 418, de la 'paz total', fue sancionada por el presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

Según la ponencia elaborada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y que estudiará la Sala Plena del alto tribunal, la prórroga y modificación de la Ley de Orden Público tuvo vicios de trámite durante su curso por el Congreso de la República.



Entre ellos se destaca que no tuvo el concepto del Consejo de Política Criminal. "Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado”, dijo la Procuraduría a la Corte.

Debate 'paz total' en el Senado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Esta norma es clave para la política de 'paz total' del gobierno de Gustavo Petro. Permite adelantar negociaciones de paz con organizaciones criminales de origen político, como la guerrilla del Eln.



No obstante, si la norma se cae, los diálogos podrían seguir adelantándose pero según la ley que aprobó en su momento el gobierno del presidente Iván Duque, ya que cada jefe de Estado, si así lo desea, tramita una ley de orden público para tener una política que permita adelantar negociaciones de paz así como someter a la justicia a estos grupos criminales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA