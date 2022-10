Volver a negociar con alias Iván Márquez. Esa fue la puerta que abrió esta semana el Congreso de la República cuando aprobó la prórroga y modificación de la Ley 418, principal marco jurídico para alcanzar la ‘paz total’ planteada por el presidente Gustavo Petro.



(Lea: ¿Qué falta para que la ley de la paz total sea sancionada por Petro?)



La Ley 418 es fundamental para el Gobierno pues le da facultades para adelantar negociaciones con grupos ilegales de origen político, así como hacer acercamientos con otras estructuras criminales para su sometimiento.

Aunque todavía no ha sido sancionada dicha ley, y falta la conciliación, tanto en Senado como en Cámara de Representantes negaron varias proposiciones que buscaban cerrarles la puerta a los desertores de la paz, aquellos que traicionaron los acuerdos de La Habana y regresaron a las armas. Pero el debate se centró en ‘Iván Márquez’ y la ‘Segunda Marquetalia’.



El mismo Humberto de la Calle, quien se sentó durante años con ‘Márquez’ para desmovilizar a las extintas Farc y ahora es senador, insistió en que el único camino con el desertor es el acercamiento para su sometimiento. Y argumentó que era un mensaje equívoco para los firmantes que sí han cumplido y para los diálogos con el Eln, que están por comenzar.



(También: Gustavo Petro escucharía propuesta de Salvatore Mancuso para ser gestor de paz)



“Darle el privilegio a quien traicionó el acuerdo, a su grupo y a sí mismo, de una segunda oportunidad, me parece que no es conveniente. Da un mensaje equivocado a la sociedad colombiana y contradice claras normas constitucionales”, dijo el senador, para quien “abrir la puerta a renegociar con desertores como ‘Iván Márquez’ es promover la cultura del repechaje”.

Darle el privilegio a quien traicionó el acuerdo, a su grupo y a sí mismo, de una segunda oportunidad, me parece que no es conveniente. FACEBOOK

TWITTER

En el Senado hubo ambiente para apoyar a De la Calle, pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, y Roy Barreras, presidente el Congreso, movieron sus fichas y el exjefe negociador fue derrotado, por lo que se abrió la puerta a una negociación con esa agrupación delincuencial. Para el Gobierno, no hablar con los desertores implicaría seguir en guerra.



El Congreso ya cerró ese debate, por ahora, pero la discusión se trasladó a la opinión pública y la principal pregunta es si se puede volver a confiar en ‘Márquez’, quien incluso debía estar en el Legislativo si no hubiera vuelto a delinquir, más allá de si hubo entrampamiento para él y a ‘Jesús Santrich’, como lo indica la propia vicepresidenta Francia Márquez en entrevista hoy con EL TIEMPO.



Pero habrá que esperar cómo avanzan los acercamientos, que ya comenzaron en cabeza del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para conocer qué estatus se le dará a la ‘Segunda Marquetalia’ y qué tipo de beneficios podrían recibir sus integrantes para que se reintegren a la sociedad.

Pragmatismo y paz

El exconsejero presidencial para Defensa y Seguridad y magíster en Defensa y Seguridad Nacional, Armando Borrero, hace un llamado a un proceso previo de examen de la conducta de estos grupos. “Uno ya no sabe si los de la ‘Segunda Marquetalia’ son realmente una organización política. Tengo dudas de que tengan propósitos políticos. Pienso que se han convertido únicamente en traficantes”, analiza.

Uno ya no sabe si los de la ‘Segunda Marquetalia’ son realmente una organización política FACEBOOK

TWITTER

Sobre el tema puntual de ‘Iván Márquez’, Borrero considera que su problema es que ya estuvo acogido a las condiciones del acuerdo de La Habana y luego las abandonó. En este tema, el exconsejero coincide con De la Calle en que no debe haber “repechaje”. Pero, dice, si se va a negociar con él, debería ser en un plano nuevo con condiciones distintas a las anteriores.



“El Estado puede negociar con delincuentes, aunque se supone que no debe hacerlo, pero puede lograr contactos si la idea es que se sometan a la justicia”, remarca.



Partiendo de la base de que los procesos de paz realizados en el país en los últimos 50 años no han resuelto el problema del conflicto armado, el analista político Víctor de Currea-Lugo considera que es una necesidad entender la ‘paz total’ “no solamente como una negociación con las principales guerrillas –error que se cometió al priorizar solo a las Farc–, sino con todas las expresiones armadas que tienen poder, control territorial y un mando con el cual negociar”.

El Estado puede negociar con delincuentes, aunque se supone que no debe hacerlo, pero puede lograr contactos si la idea es que se sometan a la justicia FACEBOOK

TWITTER

Pero el establecimiento de acuerdos con estas facciones puede presentar mayores dificultades que los enfrentados en anteriores procesos de paz. En el caso puntual de las disidencias, por ejemplo, sus integrantes “suelen ser los más doctrinarios e ideologizados”, explica Alejandro Bohórquez-Keeney, experto político y docente de la Universidad Externado.



Estas características los hacen más renuentes y complicados a la hora de negociar, de acuerdo con Bohórquez-Keeney. Para el profesor, es claro que el sentido de una negociación es hacerla con la contraparte, pero él no ve fácil los caminos para lograr convencerlos de que renuncien a zonas que han controlado por años en términos económicos y militares.

Facebook Twitter Linkedin

En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme. Foto: Archivo particular

El pragmatismo va a ser fundamental para lograr la ‘paz total’, según De Currea-Lugo, quien invita a no solo recordar las víctimas del pasado, sino a pensar también en las del presente y las que puede haber en el futuro si no se avanza en esta materia, pues Colombia ya suma nueve millones de víctimas desde 1985, según el Registro Único de Víctimas (RUV).



Tratar los delitos cometidos por estos desertores que traicionaron los acuerdos de paz como de lesa humanidad o de origen político es otra de las cuestiones que se tendrán que abordar en unos eventuales diálogos con la ‘Segunda Marquetalia’.



Bohórquez-Keeney considera que no todos los crímenes cometidos por este grupo son de origen político, sino que hay presencia de delitos de lesa humanidad. “Dejarlos pasar puede sentar un muy mal precedente”, concluye.



El hecho de que grupos armados –de distintas corrientes ideológicas– actúen como un ‘para-Estado’ en ciertos territorios, según el analista De Currea-Lugo, implica que sí tienen una agenda política, en el sentido de que plantean cómo administrar una polis. “Eso no quiere decir que no haya crímenes de guerra que se puedan discutir, pero reducir una organización de esa naturaleza solo a sus crímenes de guerra es una torpeza”, opina.

La lógica del Gobierno

Defendiendo la necesidad de dialogar y negociar con todas las estructuras armadas, incluidas las de los desertores de la paz de La Habana, Alfonso Prada, ministro del Interior, plantea que solo una estructura conectada a ‘Iván Márquez’ podría movilizar a 1.200 combatientes y que, excluirlos, significaría eliminar de tajo casi la mitad de las posibilidades de la ‘paz total’. Por eso, el Ejecutivo apunta a negociar con todos los beligerantes.



Al respecto, Bohórquez-Keeney asevera que la búsqueda de paz con estos grupos es un tema de gobernabilidad y aumento de la capacidad del Estado para hacer presencia y ejercer control en zonas que por años han estado fuera de su alcance, en manos de grupos armados al margen de la ley. Y anota: “No creo que el conflicto vaya a desaparecer del todo, pero por lo menos sí lo hará el de tinte político”.



En últimas, observan otros analistas, de lo que se trata es de seguir despejando la compleja ecuación del conflicto armado colombiano: un camino en el que se dio un gran paso adelante con la desmovilización de las Farc, pero donde todavía falta mucho trecho por recorrer.

Esta es la ruta que le queda a la Ley 418

La Ley 418, también llamada de orden público, fue aprobada el lunes y miércoles por el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Pero como se aprobaron diferentes textos, todavía no puede ser enviada al presidente Gustavo Petro para su sanción.



Ahora viene la conciliación, la cual debe llevarse a cabo esta semana, según informó el ministro del Interior, Alfonso Prada. Y la intención del Gobierno es que se acoja el texto aprobado en la Cámara, entre otras cosas, porque este es el que tiene la figura de servicio social como alternativa al militar obligatorio y plasma una política de paz que abarca reparación y reconciliación con la naturaleza.



Estos puntos podrían revivir el pulso entre los conciliadores, quienes se conocerán la semana que entra. En la conciliación solo se puede acoger un texto y no se puede modificar el documento.



Lo ideal para el Gobierno Nacional es sancionar la ley pronto para darles inicio a los diálogos de paz con la guerrilla del Eln las primeras semanas de noviembre.

MATEO GARCÍA Y SANTIAGO CARMONA

REDACCIÓN POLÍTICA

Escríbanos a: @PoliticaET