El consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene para los diferentes territorios durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que le apuesta a la ‘paz total’.



Velasco dice que en el Plan Nacional de Desarrollo está la ruta para resolver las necesidades de las comunidades y dijo que el ‘clan del Golfo’ se equivocó al no sentarse a hablar para someterse y, por el contrario, intensificó las acciones violentas. Lo atacarán, además, quitándole manejo sobre las economías ilegales y formalizando a los pequeños mineros que son instrumentalizados por este grupo.



Una de las apuestas del Gobierno es la ‘paz total’, que se enfrenta a un gran desafío luego del rompimiento del cese del fuego con el ‘clan del Golfo’...



Si usted no reconoce el problema, no lo sabe enfrentar. Déjeme hacer un análisis del manejo que le han dado al Bajo Cauca, no desde el punto de vista del funcionario, sino desde el observador político.



El Presidente tiene claro qué está pasando allá: les oferta a unos señores que manejan unas economías ilegales un proyecto de sometimiento y ellos equivocadamente, en vez de sentarse en una mesa a hacer una negociación del proyecto de sometimiento, porque eso es parte de una negociación, arrecian la violencia. Obviamente no se les daba el estatus político, pero ahí había unas conversaciones.

Luis Fernando Velasco. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Qué sigue ahora?



El Presidente, que es un hombre que entiende las cosas, dice que ahí hay una economía ilegal. Si nosotros queremos ganar ese terreno, tenemos que ganar esa economía. Entonces atraigamos al pequeño minero con el Código Minero, lo formalizamos y se lo quitamos a los paramilitares. Les vamos a pegar donde les duele.

¿Cómo harán eso?



Usted puede mandar todo el Ejército y hacer unos operativos impresionantes, y dar de baja a 500, 600, 700 muchachos, que los reemplazan al otro día. El tema no es matar gente, el tema es quitarles la capacidad, y veo a unos oficiales de Policías y del Ejército comprometidos.



Si usted hace un análisis de lo que el ‘clan del Golfo’ ha perdido las últimas semanas en coca, en armas y todo, ve que lo están golpeando y, además, le están quemando las dragas. Creo que el Gobierno ha hecho una buena apuesta: reemplacemos la economía ilegal y enfrentemos con dureza a unas personas que nos la pusieron así en la mesa, y así les vamos a responder.

Esta semana se aprobó en primer debate el Plan de Desarrollo. ¿Cómo se benefician las regiones?



Las regiones construyeron buena parte del Plan, que tenía unos pilares fundamentales que llevaron al Presidente a la Presidencia. Eso tenía que estar en el Plan, como la transición energética, la reforma agraria, que fueron las propuestas centrales. Pero nos fuimos a 55 regiones del país e hicimos encuentros con la gente, que nos ayudó a hacer el Plan, a contarnos qué les dolía, pero también cómo arreglar esos problemas.



La gente tenía unos ejercicios de planeación espectaculares y nos los fueron presentando. Lo difícil fue que los técnicos del orden nacional entendieran que la gente también sabe planear. Pero lo logramos y por ello en el Plan de Desarrollo hay un capítulo especial sobre las conclusiones de los diálogos vinculantes. Quedaron las prioridades regionales.

Diálogos Regionales Vinculantes del Gobierno nacional. Foto: Presidencia

Han hablado de potenciar el turismo en zonas como La Guajira. ¿Cómo lo harán?



Evidentemente existe una crisis humanitaria, se han muerto niños por desnutrición. Se nos siguen muriendo y estamos montando un plan para que eso no ocurra más. Pero visitando las regiones se encuentran muchas oportunidades.



En la parte más al norte del departamento hay unas dunas, unas playas hermosas y unos hoteleros haciendo grandes esfuerzos y dicen: ¿qué tal si tuviéramos una pista para que aterrizaran aquí aviones? Y uno los pone a hablar con el Presidente y Petro dice: eso es lo que estoy buscando. Yo quiero hacer transición económica y un elemento central es el turismo. Hace menos de una semana estábamos con el director de la Aerocivil viendo en dónde se puede hacer la pista al lado de Punta Gallinas para traernos todo ese turismo que llega a islas del Caribe.



Punta Gallinas en la Guajira. Foto: Andrés Hurtado García

¿Cómo está el gabinete hoy, unas semanas después de la salida de Alejandro Gaviria?



¿Por qué las camionetas Toyota tienen una ‘cosita’ para agarrarse cuando uno va en ellas? Para que les recuerden a los ministros y a los consejeros que en cualquier momento tienen que coger buseta, porque esos cargos son prestados. Alejandro es un hombre muy importante, muy valioso, tuvo unas diferencias. Y obviamente se mantiene el que tiene la legitimidad democrática, que es el Presidente. Los que se van son los ministros y eso todos lo entendemos. Hay gabinete, hay unidad y queremos que las cosas salgan bien.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

