El expresidente de Colombia, Iván Duque, rechazó la posibilidad de sentarse a conversar, otra vez, con alias 'Iván Márquez', una intención que tiene el Gobierno Nacional en la búsqueda de la paz total porque "sería un monumento a la impunidad".



"El principio de “No repetición” es para que los reincidentes en el terrorismo reciban sanciones drásticas y ejemplarizantes, además de la persecución del Estado. Premiar a las disidencias de las FARC y a Iván Márquez con “Paz Total” sería un monumento a la impunidad", dijo Duque a través de su cuenta de Twitter.

El principio de “No repetición” es para que los reincidentes en el terrorismo reciban sanciones drásticas y ejemplarizantes, además de la persecución del Estado. Premiar a las disidencias de las FARC y a Iván Márquez con “Paz Total” sería un monumento a la impunidad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 31, 2022

En entrevista con EL TIEMPO, la vicepresidenta Francia Márquez dio las razones del Gobierno Nacional para volver a sentarse en una mesa de negociación con' Iván Márquez'.



"Él fue parte del entrampamiento. Como a Jesús Santrich quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el Fiscal General de la Nación, lo entrampó".



En la entrevista, la vicepresidenta agregó que las disidencias de las Farc surgieron porque fueron víctimas de un entrampamiento:



"Las Farc, de una parte, con varios frentes que nunca se acogieron al proceso por las razones que sean; y las disidencias, personas que si se acogieron pero que terminaron yéndose por los entrampamientos que todo el país sabe y que el mundo sabe. Es una realidad, así no lo queramos decir".



Así mismo, anunció en la entrevista con este diario que la negociación con el ELN no será fácil.

"Ojalá que termináramos el período con ese acuerdo, es lo que deseamos. Pero estamos negociando con un grupo que no es fácil, el Eln no es un grupo fácil de dialogar por sus propias formas y por su propia estructura. Esperamos que sea lo más pronto para resolver este conflicto. Pero tenemos que prepararnos para saber qué tal vez no se logre de la noche a la mañana, que tal vez vaya a tomar algo de tiempo igual como resultó con el proceso de las Farc, esperamos que no sea así porque entre más tiempo pasa, hay más víctimas, más sufrimiento.

