María Patricia Tobón Yagarí se posesiona este lunes como la nueva directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Tobón es abogada indígena del pueblo Embera de Colombia con formación jurídica en derechos étnicos territoriales. Además, es especialista en derecho constitucional y máster en derecho internacional con énfasis en derecho internacional público de la Universidad Externado de Colombia.



Durante su carrera ha sido asesora y consultora de diferentes organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, de derechos humanos y de entidades del Sistema de Naciones Unidas. También hizo parte del equipo negociador por los pueblos étnicos del capítulo étnico del Acuerdo Final de la Habana y, actualmente, es Comisionada de la Verdad, entidad que finaliza su mandato en agosto de 2022.

Participó en procesos de elaboración de normativas para la inclusión de

Tobón Yagarí ha liderado procesos de seguimiento a la política de atención y reparación a víctimas, específicamente al estado de cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-025 de 2004 y los autos específicos de seguimiento especialmente con enfoque diferencial, así como acciones jurídicas en

defensa de los derechos de los pueblos étnicos. En 2019 recibió la orden al mérito

Universitario Francisco Antonio Zea de la Universidad de Antioquia por su defensa de los derechos humanos.



Asimismo, participó en procesos de elaboración de normativas para la inclusión de

políticas públicas en beneficio de los pueblos indígenas como el Plan Nacional de

Desarrollo 2014- 2018, y la elaboración de informes de seguimiento sobre los avances de la política de restitución de tierras a la Corte Constitucional; así como la formación de jueces de restitución de tierras y autoridades étnicas en Colombia.

De izq. a der.: comisionado Carlos Ospina, padre Francisco de Roux, magistrado Antonio Suárez y comisionada Patricia Tobón en la sede de la Comisión de la Verdad. Foto: Fasol.

Por otro lado, coordinó el “Observatorio Jurídico de la Coordinadora Andina de

Organizaciones Indígenas CAOI”, labor en la cual se encargó de documentar casos y presentar informes internacionales sobre la afectación de los derechos territoriales y la consulta y el consentimiento previo libre e informado y el derecho al desarrollo diferenciado de los pueblos indígenas de los países de, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ante diferentes instancias internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas.



Tobon Yagarí también se ha desempeñado como consultora del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas -UNFPA- para promover acciones contra la erradicación de la mutilación genital femenina, así como la erradicación de prácticas nocivas contra la salud de las mujeres y niñas indígenas en Colombia con las instituciones del Estado Colombiano y los pueblos indígenas.



En el año 2016 hizo parte del equipo delegado de organizaciones étnicas para la redacción y negociador del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Desde noviembre de 2018 hasta este 31 de julio de 2022 se desempeña como Comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, órgano extrajudicial que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo de Paz. En la Comisión se encargó de coordinar los grupos de trabajo de Contribuciones para la No Repetición de la Dirección de Diálogo Social, la Dirección de Pueblos Étnicos y la Elaboración del Volumen Étnico del Informe Final.