La ministra de Cultura, Patricia Ariza, utilizó la expresión 'matria' [ femenino de la palabra patria] al posesionar a la historiadora Ivonne Suárez Pinzón como la nueva directora del Archivo General de la Nación. Esto ha generado críticas.



En un video publicado en Twitter se escucha a la ministra preguntar "¿Jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la 'matria', cumplir y defender la Constitución y las leyes, y desempeñar los deberes que el cargo le impone?"



“¿Jura usted por las diosas del Olimpo, por la patria y la matria cumplir con las leyes?”



Así es el juramento de posesión que realiza la Ministra de Cultura.

La senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, por su parte, criticó la expresión utilizada por Ariza en su cuenta de Twitter. "Esto no es normal, sino una burla y ridículo", escribió Cabal.

“¿Jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la matria, cumplir y defender la Constitución y las leyes, y desempeñar los deberes que el cargo le impone?”



Esto no es normal, sino una burla y ridículo.

Según la Real Academia Española, esa palabra es "una creación formada sobre «patria». No la recogen los diccionarios consultados".



Lo que hace que algunos usuarios de las redes sociales defiendan el uso de la palabra, que aunque no está en los diccionarios de la Real Academia, se empieza a utilizar.



Por el contrario, Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, mencionó en su cuenta de Twitter "este gobierno sería de comedia, de caricatura, si en verdad no fuera una tragedia. Por cierto, lo de "matria" es otra copia más que le hacen a las "progresistas" españolas".

Este gobierno sería de comedia, de caricatura, si en verdad no fuera una tragedia.



Toma de posesión de la nueva directora del Archivo.



Por cierto, lo de "matria" es otra copia más que le hacen a las "progresistas" españolas

