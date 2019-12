Pastrana advierte a Duque que quieren 'darle un zarpazo'

El expresidente Andrés Pastrana Arango le escribió una carta al Jefe del Estado, Iván Duque Márquez, en la que le advierte que “quieren darle un zarpazo a lo que el pueblo colombiano les negó repetidamente en las urnas”.



La misiva llega después de su declaración contra el también exmandatario del país, Juan Manuel Santos, en la que afirmó que éste estaba preparando un golpe de Estado contra Duque.

Pastrana, quien gobernó al país entre 1998 y 2002, escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “El Nobel de Paz #Odebrecht @juanmansantos y sus compadres políticos pretenden dar un golpe de Estado al presidente @IvanDuque al exigirle que cogobierne con ellos”.



(Le puede interesar: Ministra del Interior pasa a la ofensiva contra impulsores del paro)



Y ahora le dice que “la turbulencia de los acontecimientos suele con frecuencia distorsionar la perspectiva histórica en medio del fragor de lo inmediato. A esto le apuestan los promotores del caos cuando pretenden recoger los descontentos más diversos y las angustias de la gente buena para cocinarlos junto con sus ingredientes perversos en una indigerible olla de sancocho político”.



Para Pastrana, “hoy, los narcotraficantes que nunca cumplieron con entregar rutas, ni laboratorios, ni cuentas, ni dineros, que masacraron por la droga, y cuyos socios cayeron en flagrancia y se fugaron con la ayuda de los patrones del caos; se sientan en el Congreso y, en cínico pliego al Ejecutivo, exigen cogobierno”.



Según Pastrana, “amparados en más de 200 mil hectáreas de coca y una parajusticia hecha a su medida, han logrado garantizar su impunidad y blindar su negocio. Y hoy, como adláteres del autodenominado comité del paro, obtienen la exclusión de cualquier agenda del tema del narcotráfico, germen de la violencia y la corrupción, el mayor y más grave de los males que padece Colombia”.



(Además: Jóvenes y regiones, en la mira de diálogo de Duque)



El expresidente conservador agrega: “En Colombia se protesta hoy contra todo, menos contra lo esencial. El narcotráfico está presente en la violencia contra líderes sociales, en la corrupción de la política y la sociedad, en la destrucción masiva del medio ambiente, en la crisis de la salud y de la familia por la epidémica drogadicción de los jóvenes y sus trágicas consecuencias”.



Según él: “Del mismo modo que no se toca al narcotráfico, la corrupción ha sido reducida estratégicamente a un tema en abstracto. Ante la condición notoria y escandalosa de los líderes que manipulan las protestas, no se oyen nombres”.



Para Pastrana, “está vedada en las consignas la corrupción de los que impunemente violaron y asesinaron masiva y sistemáticamente niños y niñas, vedada la corrupción de los que reciben bolsas de dineros sucios y cuyos socios saquean las arcas de la educación pública, y ni hablar de la corrupción de quien compra la Presidencia de la República con dineros de extranjeros contratistas del estado”.



Por eso, concluye: “Esos mismos corruptos que amparan al narcotráfico tienen la desfachatez de exigirle, señor Presidente, cogobernar a Colombia. A usted, quien por contraste tiene las manos y la conciencia limpias. Eso les duele. No se deje intimidar, señor Presidente de la República de Colombia, por la extorsión y el chantaje de los que quieren darle un zarpazo a lo que el pueblo colombiano les negó repetidamente en las urnas”.

POLÍTICA