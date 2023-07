La polémica licitación que se ha desarrollado para elegir al oferente que se encargará del suministro, formalización y distribución de los pasaportes y etiquetas de visa en Colombia sigue en marcha.



Incluso, en información reservada, EL TIEMPO conoció un documento que advierte que los pliegos fueron ajustados para garantizar la pluralidad de oferentes que solicitó el presidente Gustavo Petro, pero indicaron que dichos justes habrían sido mínimos.

Luego, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO dio a conocer la evaluación preliminar, que se subió sobre la fecha límite, de los dos oferentes: Thomas Greg and Sons y el grupo Cadena.



Según las observaciones que se precisaron en el documento, la propuesta de Cadena fue rechazada por incumplimiento en los componentes jurídicos, financieros y técnicos, dado que además no abrían entregado las muestras solicitadas.



Sin embargo, el otro oferente, Thomas Greg, no habría cumplido con dos de los componentes (financiero y técnico), los cuales deberá subsanar inmediatamente si quiere ganar la adquisición del contrato.



(Además: Cancillería pide a la Fiscalía que investigue licitación para pasaportes).

Ninguno de los oferentes ha recibido un puntaje hasta que se subsanen los faltantes. Foto: Istock

La empresa debe subsanar un contrato suscrito con la Junta Nacional de Policía de Finlandia, y mostrar las cartas de los contratos y posterior terminación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos del gran Ducado de Luxemburgo.



Quedan unos 11 días para definir quién se quedará con el millonario contrato, que tiene un presupuesto de 599.000 millones de pesos. Por ahora, ninguno de los oferentes ha recibido un puntaje, lo harán hasta que se subsanen los faltantes.



Sin embargo, la Cadena S.A. se retiró de la contienda por el rechazo de los tres componentes y habían señalado que podría haber ciertas irregularidades en el proceso de licitación.



(No deje de leer la primicia: Pasaportes: a medianoche Cancillería hizo observaciones clave a millonaria licitación).

Ante esto, el canciller Álvaro Leyva le solicitó a la Fiscalía, a través de una carta, que adelantara las investigaciones necesarias para poder establecer la existencia de cualquier irregularidad en el proceso de la licitación de los pasaportes.



La fecha de adjudicación del contrato está para el próximo 1° de agosto, mientras que hasta el 26 de julio tienen plazo para subsanar los puntos planteados y el 28 del mismo mes se dará a conocer la evaluación final.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de la Unidad Investigativa

