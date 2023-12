Sí hubo encuentro en Paris entre Jorge Leyva y el director jurídico de Cancillería

Juan Carlos Losada, el director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, emitió un comunicado personal en el cual se refirió a la controversia que hay en el país sobre la nueva licitación de los pasaportes, que dio un giro en los últimos días con la salida de Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia de Defensa del Estado y las denuncias que esta realizó.



En el texto confirma que sí se vio con el hijo del canciller Jorge Leyva, con quien sostiene una amistad hace varios años. También negó que hubiera gritos por parte del canciller Leyva hacia Zamora.



En el texto, Losada se refiere a la supuesta discusión que sostuvieron el canciller Álvaro Leyva y Zamora y dice que "como testigo presencial del encuentro entre la Dra. Zamora y el señor Canciller, declaro que jamás hubo gritos ni malos tratos hacía ella".



Versiones periodísticas indican que el ministro sí le habría gritado a la directora, aunque Leyva y el mismo presidente Petro han negado que eso haya sucedido.



Losada señala que ese 27 de noviembre estaba en Casa de Nariño porque fue "citado por la Dra. Claudia Eugenia Sánchez Vergel, asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, para tratar temas relacionados con el internet en la Amazonía, particularmente, el cable de fibra óptica. A dicha reunión, también concurrieron funcionarios del Ministerio de la Información y las Tecnologías -MINTIC-". También contó que ese día se encontró con Zamora, con quien sostuvo un "saludo cordial. Seguidamente, me ocupé de los asuntos por los cuales fui citado a la reunión atrás referida".

Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, Martha Lucía Zamora, jefa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Jorge Leyva, hijo del canciller. Foto: Archivo particular

Dice que allí también estaba el ministro Leyva, pero no porque él le hubiera avisado, sino porque el canciller estaba "ad-portas de emprender un viaje de suma importancia para el país con el señor Presidente".



Lo cierto es que después del altercado que supuestamente hubo en Palacio, el Presidente, desde Dubai, informó que le pidió la renuncia a Zamora, pues indicó que tiene "distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la Nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana".



El choque se dio porque Zamora sugirió llegar a un acuerdo con la empresa Thomas Greg & Sons con el fin de evitar que el Estado les tenga que pagar una millonaria suma que reclaman luego de que la licitación pasada para el contrato de pasaportes fue declarada desierta.



Ahora bien, Losada en su comunicado, también se refiere a una denuncia que hizo Zamora respeto a una reunión que se hizo en Paris y en la cual estuvo presente el hijo del canciller, Jorge Leyva. Según Zamora, allí se habló de la nueva licitación para el millonario contrato de las libretas.



Jorge Leyva Valenzuela (derecha), además, es el director general de Portulive, una empresa que gestiona procesos migratorios. Foto: Portulive

Leyva efectivamente confirmó que sí se reunió con funcionarios de la Cancillería en Paris y con Losada ya que ambos sostienen una amistad de varios años. Sin embargo, dijo que no se habló de esta nueva licitación.



Losada, por su parte, en su comunicado indica que viajó a Francia el 31 de octubre de 2023 y estuvo en Paris del 4 a 10 de noviembre de 2023, dice él, para asistir a la tercera sesión de negociación sobre el convenio de extradición entre Francia y Colombia.



Luego confirmó que sí se vio con Jorge Leyva. "Terminadas las reuniones institucionales, durante algunos días me encontré con Jorge Leyva Valenzuela, quien me honra con mi amistad. Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico".



Losada dice que en sus temas de conversación nunca estuvo el proceso licitatorio y que esto es "de fácil indagación, por la tecnología de grabación que existen en los diferentes lugares que frecuenté en París en mi reciente y única visita, conocer con que personas me reuní y a partir de allí establecer si se trata de personas con eventuales intereses en algún proceso contractual en Colombia".



El comunicado se emitió de forma personal y no oficial, según confirmaron desde la Cancillería.



Leyva (hijo), por su parte, le dijo a Blu Radio lo mismo. Sostuvo que sí se vieron, pero que no hablaron de esta licitación. En declaraciones a dicha emisora, indicó que aprovechó el viaje que hubo por parte de funcionarios de la Cancillería - incluido su padre - y que fue el "guía turístico" de Leyva y Losada por esos días.



