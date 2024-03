Las implicaciones de que el Gobierno Petro no firme contrato con Thomas Greg & Sons

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se volvió a pronunciar frente al tema de las licitaciones de los pasaportes. En dos espacios diferentes, el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no se tiene pensado, por el momento, firmar el contrato de los pasaportes con Thomas Greg & Sons, empresa a la que se le tendría que adjudicar de acuerdo con el acta firmada por el exsecretario de la Cancillería José Antonio Salazar.



“Lo que sí hemos dicho es que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, dijo Murillo frente a la licitación que fue aprobada por el ahora exfuncionario.



A esto le añadió que ya habría elevado consultas con los nuevos directores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y la oficina jurídica de Presidencia para que se tenga más claro cuál es el camino a tomar.

Luis Gilberto Murillo, embajador en EE. UU. y canciller encargado.

“Yo he elevado unas consultas porque queremos salir con una posición de Gobierno (...) con base en eso seguiremos, ese será el camino que seguiremos para poder garantizar que llegamos a una solución que sea aceptable”, añadió el canciller encargado.



En el Congreso, Murillo reiteró el mensaje de que el contrato no será firmado mientras se analizan bien las implicaciones. Asimismo, cuestionó lo hecho por Salazar. “Fue un proceso anómalo, irregular y de abuso de confianza legítima”, agregó.



Sin embargo, dio un parte de tranquilidad de que no se va a afectar la producción de pasaportes en el país, pues aún está en vigencia el contrato por siete meses con Thomas Greg & Sons por la emergencia manifiesta.

Luis Gilberto Murillo, embajador y canciller encargado.

“No hay ninguna afectación. En un ambiente de desinformación se pretende decir que tenemos problemas o vamos a tener problemas con la expedición de los pasaportes. Quiero darle esa tranquilidad a esta Comisión, a este Congreso y a la ciudadanía", dijo Murillo, que también señaló que entre los posibles puntos por analizar está si la producción del documento la asume el Ejecutivo a través de la imprenta nacional.



EL TIEMPO pudo hablar con fuentes de Gobierno sobre el proceso de los pasaportes y estos señalaron que se están estudiando las acciones para tomar, pero que se está buscando evitar alguna disputa legal entre las partes. “La idea es acercar a las partes, preservando derechos y competencia de la autoridad”, indicó el funcionario.



El Gobierno no la tendría tan fácil en el intento de evitar un litigio de no llegarse a adjudicar el contrato que Salazar entregó por acta de adjudicación a Thomas Greg & Sons.

Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo.

“La Cancillería se metería en un problema mayúsculo”, dijo el exmagistrado del Consejo de Estado Carlos Alberto Zambrano. Para este, es claro que ya hubo una adjudicación por lo que debe procederse a firmar el contrato para que la empresa comience la producción de los pasaportes hasta 2026.



“De lo contrario, el Estado asume toda la responsabilidad que le pueda caber por el incumplimiento de la disposición que está en la Ley 80 que obliga a la entidad que hizo la licitación. “El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario”, dice el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.



“La Cancillería estaría obligada a responderle a Thomas Greg & Sons”, añadió el experto. No obstante, expresó que aún le caben al Ejecutivo posibles alegatos que justifiquen negarse a firmar, pero estos se darían en una instancia judicial.