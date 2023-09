A diario son cientos los ciudadanos los que tramitan su pasaporte para poder realizar sus viajes a los destinos que así lo requieren. Aunque en la actualidad los colombianos pueden visitar países como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú y Argentina únicamente con la cédula, otras naciones sí piden el otro documento para ingresar.



Todos los días, a las 5:00 de la tarde, se abren las citas para quienes quieren solicitar el pasaporte. Si bien este sistema sigue funcionando, en los últimos días ha surgido la duda si habrá escasez del suministro de estos debido al fracaso de la licitación del contrato para la producción.



Y es que desde el 2 de octubre el actual contratista - Thoms & Greg - dejará de encargarse del suministro y se está a la espera de que la Cancillería defina a quién contratará mientras se abre la nueva licitación, como lo anunciaron este 19 de septiembre.

Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "a la fecha, la expedición de pasaportes en las distintas sedes de emisión en Bogotá y en el país se está desarrollando con total normalidad".



Eso sí, hay usuarios que se han quejado de que en el sistema no es posible conseguir una cita para el trámite.



Andrea Garzón, coordinadora de la oficina de pasaportes de la sede centro en Bogotá señaló en este sentido que las largas filas y el colapso del portal web que se ha presentado en algunos momentos es una consecuencia de que muchos ciudadanos están haciendo el trámite porque creen que "se va a suspender".



El proceso de la licitación se aplazó en tres oportunidades. Foto: Cancillería

Fue enfática en mencionar que el cambio de proveedor no implica que vaya a haber desabastecimiento de estas libretas. Según la funcionaria, en el Ministerio "hay insumos necesarios para que no se suspenda en ninguna oficina el trámite de pasaportes".



También agregó que la entrega se está dando en 48 o 24 horas después de que se hace la solicitud.



La Cancillería enfatizó en que tramitar el pasaporte es necesario en caso de que se vaya a viajar próximamente al exterior o si se debe hacer una renovación de visa, "para lo cual el país que la expide exige un periodo mínimo de meses de vigencia del documento".

Cancillería invita a los colombianos a no realizar el trámite del pasaporte si no tiene un viaje próximamente o no necesita renovar su visa. Foto: Istock

Eso sí, mencionaron que "en caso de no tener algunas de estas situaciones previstas, no es necesario que lo saque".



Finalmente, aclararon que el cambio de contratista no implica que quienes tengan su documento vigente lo tengan que cambiar, siempre y cuando esté vigente. "La invitación de la Cancillería a los ciudadanos es a que se tranquilicen porque no habrá suspensión en la expedición de los pasaportes", concluyó Garzón.

Cancillería declara estado de urgencia manifiesta para evitar crisis por pasaportes



De izq. a der: El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, y el ministro de esa cartera, Álvaro Leyva. Foto: EL TIEMPO

La semana pasada el canciller Álvaro Leyva, quien declaró desierta la licitación argumentando que no era posible continuar con un solo oferente (resultado de las quejas de otras empresas que señalaron que se estaba favoreciendo al actual contratista), tomó una medida para hacerle frente a esta situación.



Se trata de la declaratoria del estado de urgencia manifiesta por 12 meses. Esta decisión busca seguir garantizando los servicios de "suministro, formalización, prestación y personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica".

Es decir que en el marco de esta figura, la Cancillería puede contratar directamente con una empresa sin la necesidad de hacer una licitación. Así efectivamente lo anunciaron este lunes y además señalaron que abrirán un nuevo proceso de licitación.



La duda por ahora está en qué empresa será la responsable desde octubre del suministro de estas libretas. El Ministerio aún no ha realizado la contratación.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA