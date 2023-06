El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que, actualmente, en las oficinas que tienen dispuestas para los trámites de pasaportes hay 20.350 de estos documentos que están sin recoger.



"Los ciudadanos que aún no reclaman este documento pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a la sede donde llevaron a cabo el trámite. No requiere cita", recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Andrea Garzón, coordinadora de pasaportes de la sede Calle 53, contó que al mes se tramitan más de 60.000 pasaportes y manifestó: "En esta temporada de vacaciones aproveche para reclamar su pasaporte y evite que este documento sea cancelado por vencimiento".

Para tramitar el pasaporte debe sacar cita y acudir a las oficinas destinadas a ellos en la fecha y hora indicadas. Foto: iStock

Ahora bien, si usted está pensando en realizar el trámite por primera vez debe saber que las citas se agendan a través de la página web de la Cancillería, de lunes a jueves y los domingos, a las 5 de la tarde.



Estas citas son asignadas para el siguiente día hábil, no tienen costo y no se requiere de intermediarios. Una vez programada, debe acercarse a la sede que le corresponda, con los documentos de identidad señalados en los requisitos.



El pasaporte se entrega 24 horas después de realizarse el pago, aunque en las gobernaciones tarda 48 horas.



Debe tener presente que para los mayores de edad, la entrega del pasaporte se hace personalmente y el titular debe presentar la cédula de ciudadanía vigente o contraseña.



En el caso de los menores de edad, el pasaporte se entregará al padre, madre, o apoderado que lo representó durante el trámite.



"Esta persona deberá identificarse con cédula de ciudadanía vigente o contraseña y deberá presentar la tarjeta de identidad o el registro civil de nacimiento del menor", concluyó la Cancillería.



Por último, tenga presente que estas son las direcciones de las tres oficinas que hay en Bogotá:



​Sede Norte: Avenida 19 No. 98 - 03, Edificio Torre 100 piso 1 y 2

Calle 53: Calle 53 No 10 - 60/46, Piso 2.

Sede Centro: Calle 12C No. 8 - 27.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA