'Es vergonzoso para la Cancillería': Luis Gilberto Murillo por polémica de pasaportes

El canciller encargado Luis Gilberto Murillo, quien además es embajador de Colombia en Washington, Estados Unidos, aseguró este martes 5 de marzo en la Comisión VII de la Cámara de Representantes que la expedición de pasaportes en el país no está en riesgo y reconoció que es una vergüenza para la Cancillería la polémica de los pasaportes.



"No hay ninguna afectación. En un ambiente de desinformación se pretende decir que tenemos problemas o vamos a tener problemas con la expedición de los pasaportes. Quiero darle esa tranquilidad a este Comisión, a este Congreso y a la ciudadanía", señaló en un debate de control político al que fue citado en la célula legislativa.



El mensaje del Canciller (e) en la Cámara de Representantes se dio un par de horas después de que este aseguró en una entrevista con la prensa oficial de la Casa de Nariño que el Gobierno firmará el contrato a pesar de que el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó la adjudicación a la empresa Thomas Greg & Sons, hecho que desató una tormenta política en el palacio de San Carlos.



En el debate, los congresistas resaltaron la presencia de Murillo, pues el suspendido canciller Álvaro Leyva incumplió nueve citaciones a esa comisión.



El ministro encargado dijo a propósito de la suspensión de la licitación de la expedición de pasaportes que la decisión se tomó para analizar varios escenarios que permitan tener procesos transparentes.



"Analizar el proceso de manera integral porque una de las avenida en el mediano y largo plazo, precisamente puede ser, el hecho de garantizar de que esta prestación del servicio se haga desde la perspectiva de una alianza Gobierno a Gobierno y con la participación que es competente monopolicamente para la expedición de los pasaportes es la imprenta nacional. Es una de las alternativas que tendremos que estudiar", aseveró Murillo.



Reiteró que la decisión de declarar desierto el proceso se dio porque no había condiciones "y al no darse las condiciones se tomó la decisión de declarar desierta esa licitación, generar un proceso de urgencia manifiesta para poder avanzar en la contratación y prestación de ese servicio".



"Posteriormente se abrió un nuevo proceso de licitación y este proceso estaba en su etapa muy inicial de discusión, revisión, publicación de prepliegos. Estos prepliegos se publicaron, se recibieron las observaciones y recibimos cerca de 550 observaciones de 19 interesados", agregó.



Sobre la actuación de José Antonio Salazar, exsecretario de la Cancillería, aseveró que

tomó la decisión por un tema de confianza legítima de hacer unos cambios internos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos sacar a Salazar del cargo.

"Pero, infortunadamente y sin mi instrucción, porque pedí paralizar ese proceso, el Secretario General de ese entonces tomó la decisión de reactivar una licitación que estaba completamente cerrada", señaló en la célula legislativa.



"Fue un proceso anómalo, irregular y de abuso de confianza legítima", agregó.



Murillo complementó que ese proceso lo van a "enderezar" y explicó que se encuentran en la etapa de hacer consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a Colombia Compra Eficiente y a la Secretaría Jurídica "para tener una posición unificada de Gobierno".

"Usted -dijo a uno de los citantes- dice que notó una diferencia de posiciones entre distintas entidades del Gobierno. No queremos que eso vuelva a suceder, tenemos que tener una posición unificada de Gobierno. Y no descartamos consulta al Consejo de Estado para que la estrategia jurídica sea en la cual concuerdan tanto el Gobierno como esas instancias", complementó el canciller encargado.



Según Murillo, están resolviendo un caso que "es vergonzoso para la Cancillería y que tenemos que superar porque afecta la imagen de la Cancillería. No hemos sido capaces de generar un proceso administrativo que lleve a un contrato o a una alianza para producir unos pasaportes".



