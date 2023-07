Con la temporada de vacaciones ya iniciada para algunos y próxima a comenzar para otros, uno de los documentos necesarios para viajar en familia fuera del territorio nacional es el pasaporte para todos los integrantes. Lea aquí las exigencias para sacar este documento para los menores de edad.



(Le puede interesar: No lo deje vencer: este es el tiempo que tiene para reclamar su pasaporte)

La Cancillería señala que los menores deben estar acompañados por uno de sus padres o su representante legal, "quienes tendrán que identificarse con su cédula de ciudadanía en formato válido (amarilla con hologramas o cédula digital)".



(Además: Cédula de ciudadanía: estos son los pasos para solicitar un duplicado)



Si estos se encuentran ausentes del lugar del trámite, podrán dar autorización a un tercero para efectuar la solicitud con el menor, cumpliendo con lo siguiente:

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento (fiel copia) del menor expedido por el Notario, Registrador o Cónsul y, según el caso, presentar pasaporte anterior si lo ha tramitado.



2. Registro civil de defunción en caso de que uno de los padres del menor haya fallecido.



3. Poder especial otorgado por los dos padres a un tercero, ante notario público o juez, acompañado de la copia de los documentos de identidad de ambos padres.



Para el trámite, una vez el menor de edad cuente con cita previa, tanto el menor como el acompañante deben presentarse personalmente a la oficina seleccionada y aportar los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma. No es necesario llevar fotos.



Puede agendar su cita en el siguiente enlace: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml



6. En caso de pérdida o hurto del pasaporte, los padres del menor o su representante legal solo deberán informar a la oficina expedidora dicha situación, bajo la gravedad de juramento.



(Lea también: ¿Cómo agendar cita en cualquiera de los consulados colombianos en el exterior? Conozca)



Si su pasaporte ya está expedido, no deje pasar el periodo máximo para reclamarlo. De no retirarlo en la oficina, este será anulado y deberá tramitar y pagar un nuevo documento.

¿Necesitas sacarle pasaporte a tus hijos?



Ten en cuenta estos requisitos.



Es temporada de #Vacaciones, no dejes este trámite para última hora. pic.twitter.com/eqF5myjHXl — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 2, 2023

¿Cuáles son los países que no solicitan visa a los colombianos?

Países que no solicitan visa a los colombianos en 2023 Países que no solicitan visa a los colombianos en 2023 Estos son algunos países que no solictan visa a colombianos. Foto:

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a penram@eltiempo.com



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA