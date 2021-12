El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mañana viernes 31 de diciembre el horario de atención al público para la emisión y renovación del pasaporte será hasta las 12 del mediodía.



(Lea además: Citas para el pasaporte solo se podrán pedir con un día de anterioridad)

La cita para realizar dicho trámite se debe programar de manera virtual a través de la página web de la Cancillería. Allí podrá diligenciar un formulario en el cual le será asignado la fecha y la hora para expedir el documento.



"La Cancillería informa que este viernes 31 de diciembre las oficinas de pasaportes en Bogotá (ubicadas en la Calle 53, la sede centro y la sede norte) atenderán al público desde las siete de la mañana, hasta las 12 del mediodía", publicó la Cancillería colombiana a través de su cuenta de Twitter.

En caso de realizar este trámite, tenga en cuenta

-Llegar 20 o 30 minutos antes de su cita.



-Las citas no tienen ningún costo.



-No se atenderán personas sin cita.



-No es necesario que los usuarios realicen filas en las sedes o sus alrededores.

Así puede agendar su cita

Lo primero es ingresar a la página oficial de la cancillería. Luego, dirigirse a la sección de pasaportes y hacer click en el link que lo direcciona al portal de trámites de la entidad: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml



Allí deberá seleccionar la opción de 'Solicitar cita'. En ese momento, podrá seleccionar la sede donde desea realizar el trámite. Finalmente, podrá elegir la fecha y la hora en la que desee agendar su cita. Le aparecerá un mensaje confirmando la realización exitosa de su trámite.

Requisitos para mayores de edad

- Diligenciar la solicitud por medio electrónico para agilizar el trámite en la oficina expedidora.



- Solicite su cita a través del siguiente enlace https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml

Recuerde que el día de la cita debe acercarse personalmente en la oficina que selecciono y presentar los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma. No es necesario llevar fotos.



- Presentar original de la cédula de ciudadanía vigente, en formato válido, o:

a) Contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia del registro civil de nacimiento expedido por el Notario, Registrador o Cónsul;



b) Contraseña expedida por solicitud de duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil la cual debe estar acompañada de la consulta en línea del certificado de vigencia de la cédula adelantada por la oficina expedidora a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



No se aceptará contraseña por solicitud de rectificación de cédula de ciudadanía



- Presentar pasaporte anterior, si lo tiene.



En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el solicitante solo deberá informar a la oficina expedidora dicha situación, bajo la gravedad de juramento.

