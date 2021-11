Este lunes comienza piloto de expedición de pasaporte con 'pico y cédula'

Este lunes 29 de noviembre empieza el plan piloto de atención sin cita previa para el trámite de pasaportes en la sede de la Calle 53 # 10-60/46 en Bogotá.



Hasta el 3 de diciembre de este año se atenderá a los usuarios teniendo en cuenta el último dígito de su documento de identidad, según lo indicado en la siguiente imagen:

Pico y cédula pasaporte Foto: Cancillería

En el caso de las solicitudes de pasaportes para menores de edad, se tendrá en cuenta el último dígito de la cédula de ciudadanía o documento de identificación de alguno de sus padres o acudientes.



Todo ciudadano que opte por esta modalidad de atención por medio de digiturno deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



Antes de la entrega del turno de atención se realizará la verificación de los documentos y el cumplimiento de los requisitos necesarios para expedir el pasaporte.



Si el usuario cumple con los requisitos, se le asignará un turno de atención mediante la validación de su huella dactilar, lo que garantizará que sólo recibirá el turno la misma persona a quien se le expedirá el pasaporte o, en el caso de los menores de edad, el padre, madre o representante legal que lo acompañe durante el trámite.



Los turnos no tienen ningún tipo de costo y se asignarán de acuerdo al orden de llegada y no podrán transferirse o utilizarse por usuarios diferentes a los que se les asignó.



Solo se asignará el número de turnos que esté en capacidad de atender la sede durante el día.



El turno asignado señalará una hora estimada de atención, al igual que un mecanismo de monitoreo y consulta sobre el avance de los turnos previos asignados. El ingreso a la sede para el trámite de pasaporte se permitirá con una antelación no menor a 2 horas al horario indicado en el turno asignado. Se requiere que todos los usuarios guarden el debido distanciamiento social, cumplan con los protocolos de bioseguridad y sigan las instrucciones del personal que se encuentra en la Oficina de Pasaportes.

