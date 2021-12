Desde hace algunos días se vienen presentando largas filas y aglomeraciones a las afueras de la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en la calle 53. Ello debido al plan piloto, ideado por la cartera, que buscaba agilizar el trámite del pasaporte asignando las citas con pico y cédula en la sede mencionada.



Sin embargo, el malestar de los ciudadanos y las complicaciones que provocó la iniciativa, la Cancillería anunció que las personas ya no tendrán que movilizarse hasta la oficina, sino que podrán hacerlo de manera virtual a partir del 3 de diciembre.

Es decir, los interesados en sacar su pasaporte deberán solicitar un turno digital a través de la página oficial de la Cancillería (https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml).



Allí encontrará un formulario que debe diligenciar con la oficina a la que desea acercarse, el trámite que va a realizar y especifica si el servicio es recoger o solicitar el pasaporte. Más abajo completa su información personal, acepta el uso de sus datos y verifica que 'no es un robot'. Una vez tenga todos los espacios completos da clic en 'Solicitar'.



Finalmente, una vez haya reservado su turno, le llegará al correo electrónico una confirmación con el día y la hora de la cita.



Este viernes se realizará el agendamiento de los colombianos con documentos de identidad terminados en 8 y 9, pero a partir del 5 de diciembre, las citas se entregarán sin restricción de pico y cédula. Tenga en cuenta que solo hay 1.200 cupos.



Recuerde que las citas no tienen ningún costo, además, el turno se entrega con el número de la cédula del interesado, por lo cual, no son cupos transferibles.



Al respecto, Marta Lucía Ramírez explicó que: "Vamos a regresar a la asignación de citas de manera digital y también hemos pedido a los gobernadores que nos ayuden a agilizar esa expedición de pasaportes en las Gobernaciones que están facultadas para hacerlo”, fueron las palabras de la vicepresidenta en una conferencia de prensa.



Además, la también canciller se disculpó por las demoras y aglomeraciones ocasionadas en días anteriores.



"El covid nos generó un represamiento, el año pasado, de más de 700.000 pasaportes. Eso sumado a la demanda normal, nos ha tenido en esta situación tan difícil. Quiero decirles que nos disculpamos por toda esta serie de inconvenientes", manifestó.



De acuerdo con Ramírez, la cartera han duplicado su capacidad de trámites. De hecho, esperan terminar el 2021 con la expedición de 2'100.000, el doble de los que se gestionaban antes de la pandemia.

