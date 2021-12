Antes de las tres de la mañana del jueves pasado, Manuel G., un diseñador de 27 años, salió de su apartamento en el norte de Bogotá hacia la sede de la Cancillería, en Chapinero, con el fin de sacar su primer pasaporte.



Llegó sobre las 3:30 de la madrugada. A esa hora, la fila que había ya le daba la vuelta a la manzana. Manuel vio gente que se protegía del frío bogotano con cobijas; también algunas carpas, vendedores de tinto, de empanadas y hasta de arepas.



En ese momento pudo evidenciar de manera presencial el drama en el que se ha convertido para muchos colombianos tramitar su pasaporte. Vio una película que a lo largo de las últimas semanas, pero especialmente en la que acaba de concluir, se ha presentado en las oficinas de pasaportes de la Cancillería.



Se trata de cientos de personas que acuden a esos sitios porque necesitan su pasaporte, ya sea porque lo requieren por primera vez o porque se les venció. Y si bien la Cancillería argumenta que ha implementado algunas medidas y ha ampliado las ventanillas de atención, en el corto plazo al asunto no parece vérsele solución.



Al momento de llegar y acomodarse en la fila, Manuel vio a dos jóvenes que pasaron ofreciendo puestos en la parte delantera por un precio de 250.000 pesos cada uno.



Alguien que estaba en el sitio dijo que esos muchachos se quedaban desde la noche anterior para ubicarse en los primeros lugares. Incluso un conductor que estaba en el sitio comentó que esos jóvenes llevaban carpas y las instalaban en el lugar para pasar la noche.

Las autoridades cerraron la calle 53 entre carreras 11 y 9 tras el malestar de algunos ciudadanos al no lograr ser atendidos en las oficinas para el trámite de pasaporte. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Hacia las 5 de la mañana, pasó otro muchacho. Para ese momento, los puestos privilegiados ya los remataba a 150.000 pesos. Personas que tenían urgencia de tramitar su pasaporte decidieron pagar lo que pedían para quedar en los primeros puestos de la fila y asegurarse el trámite del documento.



Mientras tanto, Manuel seguía en su lugar original, viendo a los vendedores de tinto, a los de jugos, y escuchando las historias que la gente contaba en la fila. Calificó el frío como espantoso a esa hora de la madrugada.

Faltando unos minutos para las 7 de la mañana, los mismos jóvenes volvieron a hacer el último recorrido a lo largo de la fila. Esta vez estaban ofreciendo los últimos cupos en la parte delantera por 50.000 pesos cada uno.



Hacia las 7 de la mañana unos funcionarios de la Cancillería aparecieron pidiéndole la cédula a la gente que estaba en espera y anunciaron que había 1.200 cupos para atender. La cédula era para verificar que la gente estuviera cumpliendo con lo que se denominaba el pico y cédula.



En el punto donde contaron las 1.200 personas dejaron un policía como constancia. Pero detrás de ellos, había al menos unas trescientas personas que se quedaron y se negaron a desbaratar la fila. Todas guardaban la esperanza de que los pudieran atender.



En pequeños grupos de cien personas iban dejando entrar a la gente a la sede de la Cancillería. A Manuel le tocó el ingreso a eso de las 10 de la mañana. Tras tomarle las huellas de las manos, le entregaron una ficha con el número 659.



Finalmente, pasadas las 3 de la tarde y luego de unas doce horas de estar en el sitio, el joven había logrado tramitar su pasaporte. “Me dijeron que podía pasar el viernes en la tarde a reclamarlo”, le contó a EL TIEMPO. A esa hora mucha gente todavía continuaba en la fila, algunos con la opción de reclamar la ficha y otros con la esperanza de que por alguna circunstancia la pudieran obtener.

Un problema para el que no han funcionado las soluciones

La Cancillería habla de cerca de un millón 200 mil pasaportes cumulados por cuenta de la pandemia. Foto: Jaime García - EL TIEMPO

Es que sacar un pasaporte en Colombia se ha convertido en una verdadera tragedia. Una gestión que hasta hace poco duraba menos de medio día ahora puede tardar semanas.



El plan piloto que puso en marcha esta semana la Cancillería para la expedición de ese documento sin cita previa evidenció la gravedad de la situación.



La prueba duró cuatro días, en los que usuarios reportaron filas interminables e inmensas aglomeraciones en la sede de la calle 53 de Bogotá, en el sector de Chapinero, la única habilitada por la Cancillería para funcionar con el sistema de pico y cédula.



Y la desesperación de los ciudadanos tiene su razón de ser, no es gratuita. Se da después de meses de retrasos en la expedición del documento clave de los viajeros.

Sobre por qué se está dando esta situación tan inusual para los colombianos, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez (ver entrevista anexa), explicó que actualmente hay un rezago de cerca de 800.000 pasaportes, después de que se lograran expedir cerca de 350.000.



Según los cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo en 2020 se dejaron de expedir 200.000 pasaportes por la pandemia.

Ese rezago, según la Cancillería, se debe a varios motivos. Luego de marzo del año pasado vino el aislamiento y las oficinas se cerraron, al igual que los aeropuertos. Posteriormente, con la apertura, la atención se dio de manera gradual, por los aforos, lo que llevó a que este 2021 comenzara con un saldo en rojo.



La Canciller explica cómo se llegó a esta situación en números, indicando que por la pandemia se alcanzaron a acumular cerca de 1’200.000 pasaportes.



Antes de la crisis sanitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedía 136.000 pasaportes al año; no obstante, en 2019 la cifra aumentó a 334.000.



Según datos oficiales, en el año 2020, que fue el de la pandemia, se expidieron cerca de 135.000 pasaportes. Comparando el 2020 con el 2019, se dio el faltante de los 200.000 pasaportes, a lo que necesariamente se le debe agregar que el año pasado se vencieron los pasaportes que se habían expedido en 2010.



En otras palabras, al faltante hubo que sumarle la acumulación de los documentos que debían renovarse, más los de las personas que los iban a tramitar por primera vez.



Como plan de contingencia, en agosto se inauguró la sede del centro y se agregaron módulos adicionales en el norte y en Chapinero, pero no han sido suficientes. Antes de la pandemia, la atención se hacía a través de 40 módulos y ahora son 69.



Pero parte del problema, aunque no parezca, también se ha dado con las personas que han tramitado la cita y el día que deben tramitar el pasaporte no aparecen.



Es así como de junio a diciembre de 2021 los colombianos han solicitado 502.201 citas para expedición de pasaportes en la ciudad de Bogotá. En este tiempo la Cancillería ha expedido 284.760 libretas. Eso significa que se han perdido 217.441 citas por inasistencia.

Las alternativas

Por todo este rezago, la Cancillería está trabajando “con toda la capacidad para procurar estar al día de aquí a febrero”.



Y ahora que la crisis del covid-19 ha bajado y viene la temporada de fin de año, son miles los colombianos que quieren salir de viaje.

Estación de inspección de pasaporte Estados Unidos frontera seguridad, seguridad nacional, inmigración. Foto: iStock

La solución inmediata que encontró el Ministerio de Relaciones Exteriores fue realizar el plan piloto en la sede de la calle 53. Se esperaba que sirviera para darles celeridad a los trámites. Pero no funcionó.



Por eso, en la noche de este jueves la Cancillería determinó desistir de su plan piloto. Ante las evidencias de que no había dado sus frutos, esta instancia decidió volver al modelo de dar las citas a través de su plataforma digital.



Claro que ahora tiene una novedad y es que las citas se entregarán solo por días y no por semanas, como se hacía previamente. En otras palabras, una persona puede tramitar la cita a través de la página web y se le concede para el siguiente día.



Pero otra vez las quejas: que la página está caída, que no hay citas y que es muy difícil.

Así las cosas, la Cancillería no parece tenerla fácil para atender al cúmulo de personas que a diario solicitan su pasaporte.



Y Manuel, ahora con su pasaporte, se declara alguien con suerte. Solo se gastó doce horas, parte de ellas en una fría madrugada, tramitando el suyo.

REDACCIÓN POLÍTICA

