Pasaportes: conozca los nuevos cambios para sacar el documento

Filas interminables, montoneras en cada puerta y citas hasta dentro de un año fueron las principales quejas a la Cancillería por el trámite para expedir el pasaporte.



El trámite se convirtió en una pesadilla para quienes debían hacerlo y, pese a las filas por horas, no se lograba cumplir con la expedición del documento.



Ante las dificultades, el Gobierno Nacional anunció que desde este viernes 3 de diciembre del 2021 el plan piloto en la calle 53 cambia.



Para mañana, 3 de diciembre, el plan piloto para la expedición de pasaportes en la Calle 53 cambia. Si su cédula termina en 8 y 9 tenga en cuenta esta información y programe su cita

Ahora será necesario sacar cita de manera virtual a través de la página de la Cancillería. En esta tendrá que llenar un formulario para que se le asigne la fecha y horario para la expedición del documento.



Además, la Cancillería añadió que este 3 de diciembre se asignará citas para los ciudadanos cuyos números de cédula terminen en 8 y 9.



Entre las recomendaciones de la entidad para quienes logren obtener la cita están:



-Llegar 20 o 30 minutos antes de su cita.

-Las citas no tienen ningún costo.

-No se atenderán personas sin cita.

-No es necesario que los usuarios realicen filas en las sedes o sus alrededores.



EL TIEMPO