Los requisitos para sacar el pasaporte

El colombiano que quiera viajar al exterior lo primero que debe tener como documento básico es el pasaporte.



Para su trámite, quien no lo tenga, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores exige de una serie de requisitos y condiciones a fin de poderlo otorgar.



Los requisitos para tramitarlo:



Debe diligenciar la solicitud por medio electrónico para agilizar el trámite en la oficina expedidora.



Solicite su cita a través del siguiente enlace https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml



El día de la cita debe acercarse personalmente en la oficina que seleccionó y presentar los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma. No es necesario llevar fotos.



Presentar original de la cédula de ciudadanía vigente, en formato válido, o:

a) Contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia del registro civil de nacimiento expedido por el Notario, Registrador o Cónsul;



b) Contraseña expedida por solicitud de duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil la cual debe estar acompañada de la consulta en línea del certificado de vigencia de la cédula adelantada por la oficina expedidora a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



No se aceptará contraseña por solicitud de rectificación de cédula de ciudadanía



Presentar pasaporte anterior, si lo tiene.



En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el solicitante solo deberá informar a la oficina expedidora dicha situación, bajo la gravedad de juramento.



Cuando la cédula de ciudadanía se obtuvo de manera extemporánea, es decir varios años después de alcanzar la mayoría de edad, 18 años, se deberán presentar los registros civiles de nacimiento y/o defunción colombianos necesarios, que permitan acreditar la forma en que se adquirió la nacionalidad colombiana, según artículo 96 de la Constitución Política.



La Oficina expedidora de pasaportes estudiará la documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución 3959 de 2020 “Por la cual se regulan las disposiciones referentes a los pasaportes y al documento de viaje colombiano y se deroga la Resolución 10077 de 2017.



De acuerdo con la Cancillería, la oficina expedidora, de considerarlo pertinente, podrá solicitar la presentación del certificado de nacionalidad, con el fin de verificar la identidad del solicitante.



Cuando no pueda presentar su cédula para solicitud del pasaporte, es obligatorio llevar la contraseña original y en físico.



Para solicitar una cita debe:

1. Diligenciar el formulario con la información solicitada



2. Seleccionar la oficina donde realizará el trámite



3. Seleccionar el trámite, el día y hora que desea agendar



4. Verificar los requisitos para efectuar el trámite



El agendamiento de citas es totalmente gratuito y no requiere intermediarios