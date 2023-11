Presidente Gustavo Petro: 'Un partido de gobierno cogobierna, punto'

El presidente Gustavo Petro, en un corto mensaje, se refirió a la polémica que se desató este jueves entre el Gobierno y el Partido Verde luego de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien arremetió contra los verdes.



El primer mandatario, sin referirse a esa colectividad, aseguró: "Un partido de gobierno cogobierna. Punto. Un partido de oposición hace oposición".



(Puede leer: 'No es la posición del Gobierno': mininterior por declaración de minsalud de los 'verdes')

Y es que la tensión entre dicho partido y el Ejecutivo aumentó este 23 de noviembre después de que Jaramillo, en la noche del miércoles, aseguró: "Uno es de oposición o de Gobierno (...) Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días (...) Se salen, golpean al Gobierno. Uno debe asumir una posición clara".Pero además, les reclamó el hecho de que tengan algunos puestos en el Gobierno y no apoyen sus iniciativas, pues varios congresistas 'verdes' han sido los más duros opositores de la reforma de salud que sigue estancada en el Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa hoy. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

"Uno no puede tener representación en el Gobierno, importante en Bogotá, como el Sena y el Icetex y hacer oposición", aseveró.



Sus palabras generaron el rechazo por parte de las directivas de la colectividad quienes, en un comunicado, señalaron: "Se equivoca el Ministro Jaramillo si cree que la participación en el gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de nadie. Somos un partido programático, comprometido con avances serios en democracia, justicia social, combate a la corrupción y acción ambiental".



El choque ya empezó a tener efectos en el trámite de la reforma de la salud, pues se esperaba que este jueves se destrabara su discusión, pero no fue así, pues por falta de quorum se levantó la sesión y el debate, de nuevo, quedó pausado.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA