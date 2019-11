Quieren capitalizar políticamente el caos: ¿mensaje de Duque a Petro?

El presidente Iván Duque lanzó una dura crítica a sectores políticos, que en su opinión, quieren incendiar el país con las jornadas de protestas que se han dado en los últimos días

Por eso, al intervenir en la noche de este martes en el Congreso Nacional de Ganaderos se refirió a quienes están instigando las jornadas de protesta en el país, que ya completan siete días.



"Estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad pero que quede claro: aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas", dijo el jefe de Estado, aunque si referirse a nadie en particular.



Sin embargo, el mensaje fue entendido como una clara referencia al excandidato presidencial Gustavo Petro, quien desde sus redes sociales ha estado apoyando las movilizaciones.



Y Petro si entendió que el mensaje de Duque iba referido a él y por eso reaccionó a través de su cuenta de Twitter.



"No, Duque. El culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana. Las mías, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular, podría usted aprender de ellas", dijo.

Y esta mañana, en diálogo con Blu Radio, Duque reiteró su mensaje, aunque sin mencionar a nadie en particular. Dijo que “hay personas que quieren en este momento capitalizar políticamente el caos”.



“El llamado a la desestabilización me parece que no es responsable. Con mi respuesta se sabe claramente a quien me estoy refiriendo”, dijo Duque en lo que fácilmente puede interpretarse como una alusión a Petro.



“Cuando se hacen mensajes de señalamientos criminales contra mi persona, cuando se hace invitación al rechazo a mi persona sobre la base de premisas falsas y apelando a epítetos irresponsables (…). Se muestra que claramente hay una invitación permanente a las protestas, pero es un llamado que se hace sobre la base de infundir odios, odio de clases, hacia sectores políticos y, además, exagerando y tergiversando la realidad”, agregó el jefe de Estado en la entrevista radial.



