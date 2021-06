¿Por qué un sector del Comité del Paro apunta a elecciones de 2022?

En medio del estallido social que sacude al país desde hace 45 días, este jueves se registraron dos hechos significativos. De manera sorpresiva y sin explicación alguna, el Comité Nacional de Paro (CNP) suspendió la rueda de prensa en la que iba a informar qué pasos seguiría en adelante, y casi al mismo tiempo se conoció un video en el que uno de sus voceros explica que esto “es de largo aliento” y con “miras a 2022”.



Los periodistas estaban citados para las 9:00 a. m. Previamente, algunos de los integrantes del CNP –compuesto por organizaciones de sindicalistas, profesores, estudiantes y campesinos, entre otras, las cuales han convocado a las protestas desde el 28 de abril– habían adelantado que pensaban cambiar de “táctica”.



Sin que ellos lo hayan aceptado, la decisión en ciernes puede tener que ver con el evidente cansancio en varios sectores sociales por las afectaciones del paro. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, estima en 484.000 millones de pesos diarios lo que pierde el país.



En cuanto al costo en vidas, Human Rights Watch documentó 34 muertes dentro del contexto de las protestas, de las cuales al menos 20 “parecen haber muerto a manos de policías”.



Sólo en Bogotá, las acciones vandálicas han afectado una tercera parte del sistema TransMilenio: 891 de los 2.347 buses troncales sufrieron daños. Según estimativos optimistas, su recuperación plena tardará 6 meses. Algo muy similar ocurre con el MIO en Cali.



Las movilizaciones, que en un principio fueron multitudinarias, han venido perdiendo peso. De hecho, lo que el CNP llamó “la toma de Bogotá”, el miércoles, se redujo a 3.000 manifestantes.



Ante toda esta realidad, en el CNP había un ala que impulsaba la idea de hacer una pausa para reflexionar sobre el camino por tomar. Sin embargo, tras la cancelación de la rueda de prensa vino la incertidumbre.



Horas después se conoció un video grabado el miércoles en el que Nelson Alarcón, vocero de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los estamentos de mayor capacidad de movilización dentro del Comité, habla con personas de su gremio que le preguntaron cómo le había ido en la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Mal haríamos en hablar por los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros –se le escucha decir a Alarcón–. Y eso hay que dejarlo claro: ellos son los voceros de ellos mismos, legítimamente. ¿Qué les hemos dicho? Intégrense al CNP”.



Y aunque Fecode ha señalado que la movilización no tiene fines políticos, esta declaración, de uno de sus principales líderes, sí parece abrir esa puerta: “Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022. Eso es de largo aliento y entonces tenemos que cambiar la táctica. Y frente a esto hay posibilidades, por supuesto, de cambiarla desde los maestros”, dijo Alarcón.



EL TIEMPO le preguntó a Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, si las nuevas tácticas que evalúan, como los eventos virtuales y asambleas para explicar en qué consiste el pliego de emergencia, son parte de una estrategia política. Ante ello aseguró que es una “lucha política no partidista”. Y agregó que un cambio de estrategias “puede ayudar a que se acaben los pleitos entre policías y manifestantes”.



Para Guillermo Henao, politólogo de la Universidad Nacional, es normal que en la última convocatoria bajara la afluencia, por el “desgaste en el discurso de los que se han denominado líderes del movimiento”, que influye en que los ciudadanos empiecen a “desactivarse”. Y precisamente por ello los sindicalistas están buscando nuevas estrategias.



“Es importante un cambio en la estrategia de quienes se manifiestan, porque mantener en el largo plazo una movilización de esta naturaleza tiene costos para sus protagonistas, en términos de desgaste. Y se suma que tienen recursos limitados”, asegura Angélica Bernal, analista política y docente universitaria.



El reto, agrega Néstor Julián Restrepo, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, es “cómo volver a halar los hilos y volver a unirlos en uno solo (...). Creo que la tarea que están haciendo es esa, tratar de halar todo para que vuelva a unirse en un solo proceso”, pues, incluso entre los miembros del CNP, que representan a 28 organizaciones, hay posturas políticas diferentes.



Para Bernal, las nuevas tácticas que se conocerían este viernes no implican que ya no sea importante que el CNP continúe en un diálogo con el Gobierno Nacional.



“Ambos han asumido posiciones de fuerza donde han venido desgastándose (...) y exigiéndose cosas que la contraparte no puede hacer”, afirma Juan Carlos Guerrero, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva de la Universidad del Rosario.



POLÍTICA

