Tras finalizar la reunión del presidente Iván Duque con la Coalición de la Esperanza, el mandatario se reúne presencialmente desde este mediodía con el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y, de forma virtual, con los exministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry, y el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.



Así va la reunión de Duque con Peñalosa, Zuluaga y otros políticos. Foto: Presidencia

Con exministros @OIZuluaga @MauricioCard @PinzonBueno y @JCecheverryCol, y exalcaldes @EnriquePenalosa y @FicoGutierrez avanzamos en espacio de diálogo. Enfatizamos en la importancia de respaldar institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas. pic.twitter.com/xWf7hStSZ8 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 7, 2021

Hasta donde se ha conocido, los presentes en la reunión coinciden en levantar las vías de hecho, es decir, que no se sigan bloqueando las carreteras que generan desabastecimiento en las ciudades y en la importancia de rechazar la violencia y actos vandálicos.



Asimismo rechazaron las noticias falsas y le dieron un respaldo a la institucionalidad.



No obstante, no se conoce si hay peticiones por parte de los exministros y exalcaldes.



Una vez finalice este encuentro el presidente Duque se reunirá con los alcaldes de las ciudades capitales del país.



"En esa reunión que tendremos con todos los alcaldes de las ciudades capitales hemos estado en contacto permanente con el alcalde de Cali, apoyándolo en esta situación, también con la gobernadora del Valle", señaló el ministro del Interior, Daniel Palacios.



El funcionario agregó que "hay una delegación del Gobierno Nacional" en Cali, encabezada por el ministro de Defensa, Diego Molano.



