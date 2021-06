Lo que separa en la mesa a Gobierno y Comité de Paro

La mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, CNP, para pasar a la fase de negociación da un paso hacia delante, pero casi de inmediato otro hacia atrás. Se cumplen 36 días en que aún no se vislumbra siquiera la discusión de los puntos del pliego de emergencia presentado hace un año por los manifestantes: renta básica, salud, empleo, educación, desarrollo agropecuario, entre otros.

Eso explica la contradicción en los mensajes de las partes. Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y jefe del equipo de Gobierno dice que hay “consensos” en 16 puntos, pero aún faltan 15 para firmar un preacuerdo y sentarse a negociar.



Estos, sin embargo, pasan hasta ahora por la hoja de ruta y la mecánica para avanzar. El Gobierno Nacional cree que debe haber una metodología con altos estándares que brinden mejores resultados y por eso cita modelos usados por Planeación Nacional.



“Es una metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y es apoyada por distintos ministerios. Darle la totalidad de las garantías a la protesta social es prioridad constitucional. Creemos que, en Colombia, no solamente existe el derecho a disentir sino a protestar, lo cual debe hacerse con todas las garantías que debieran”, detalla Archila.



“Avanzamos muy poco en el acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. Esperamos que el gobierno muestre voluntad efectiva para llegar pronto a un acuerdo”, dice, por su parte la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en un comunicado.



“Es importante recordar que habíamos llegado el pasado 24 de mayo a un preacuerdo con 34 medidas, y que el gobierno deshizo el pasado 29 de mayo proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto", aseguran.



Para ellos, esto obedece a una estrategia para dilatar. "Seis días después, de las 34 medidas, en 16 tenemos acuerdo, en 11 hace falta precisar, y en 9 se identifican grandes discrepancias, en temas como la no participación de las fuerzas militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del Esmad en las protestas, y el mecanismo de seguimiento al acuerdo”, detallan.



Unas exigencias que para el Gobierno tiene líneas rojas. “Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque y mucho menos de transacción”, dijo el presidente Iván Duque.



“Los bloqueos son una herramienta que no ayuda, que afectan y que merecen siempre el rechazo y la actuación decidida de todas las autoridades, que involucra también la responsabilidad de alcaldes y gobernadores, del aparato judicial, de la propia Fiscalía, de las autoridades de policía y las autoridades militares”, argumentó el mandatario.



“La discusión avanza lentamente, porque el Comité de Paro quiere más exigencia para la intervención del Esmad. El gobierno sabe que no se puede desnaturalizar el uso de la fuerza, necesaria como garantía para proteger la vida y bienes de todas las personas”, añadió, por su parte, la consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, una de las delegadas del ejecutivo en la mesa.



“Sobre los cortes de vías recibimos un nuevo informe, donde se verifica una reducción significativa, al día de hoy persisten 23 puntos, y todos ellos hay procesos de diálogos y negociaciones, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las organizaciones y comunidades involucradas, y que en varios casos han contado con la voluntad y el concurso de autoridades locales", asegura el CNP.



Y prometen: "Es nuestra voluntad seguir impulsando y facilitando, en lo que esté a nuestro alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en la reducción y sostenibilidad de los cortes de vías”, dice, por su parte el CNP.



Sin embargo, también acepta que varios de los bloqueos no son responsabilidad del CNP lo que, naturalmente, crea un escollo más.



“El responsable de la demora para llegar a un acuerdo es del gobierno nacional, llevamos 36 días de Paro Nacional, 36 días en que no se concreta una voluntad para poder entrar a negociar y llegar a acuerdos y soluciones concretas”, dice CNP.



¿Qué hay de positivo en esa situación? Que las partes siguen conversando. Eso es fundamental y esa es una de las consecuencias que puede tener la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arriba este fin de semana al país y que comenzará formalmente su trabajo el martes próximo.



“Para los manifestantes el hecho de que venga un organismo que evalúa la situación, que tiene garantías de independencia, de autonomía y que el Estado se abra a la posibilidad de recibir sus recomendaciones para la investigación y para la reparación de esas violaciones de derechos humanos, ya es en sí mismo un factor que ayuda a bajar las tensiones y atenuar la crisis”, explica Silvia Serrano, abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.



Sin embargo, advierte que la Comisión no va a dar una fórmula mágica que resuelva la crisis; este trabajo le corresponde aclararlo a cada una de las partes involucradas a través de la conversación. Pero sí hará un llamado para la continuación y el agotamiento del diálogo como principal herramienta de salida al conflicto, dice



Mientras persisten las diferencias, dos grandes problemáticas se mantienen vigentes: por un lado, la crisis económica derivada de los bloqueos y, por el otro lado, la violación de los derechos humanos.



Human Rights Watch, por ejemplo, anunció este jueves el lanzamiento del informe “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, el primer documento sobre los abusos policiales, bloqueos y hechos de violencia registrados en estos días.



Este informe será presentado el próximo miércoles 9 de junio por el director para las Américas de la organización de derechos humanos que tiene presencia en más de 90 países en el mundo, José Miguel Vivanco.



“El informe, basado en más de 150 entrevistas, análisis de forenses internacionales e información proporcionada por autoridades del Estado colombiano, presenta evidencias de brutalidad policial en contra de manifestantes mayoritariamente pacíficos”, indica el comunicado de la ONG internacional.



según Fedesarrollo, el costo económico que ha tenido el paro nacional en mayo oscila entre 4,8 y 6,1 billones de pesos, una cifra menor a la estimada por el Gobierno que calculaba entre 6 y 10,8 billones de pesos.



Los sectores más afectados por los bloqueos de las vías han sido el comercio, la industria y el agro. Estos tres concentrarían el 80 por ciento del costo total estimado.

DE ahí, la extrema necesidad de que las partes lleguen a acuerdos y avancen hacia la fase de la negociación.



