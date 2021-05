Promotores de marchas discutirán este jueves qué le responden a Duque

Para ponerlo en términos coloquiales, el Gobierno Nacional puso la pelota en el terreno del Comité Nacional del Paro en el pulso que libran las partes desde hace 14 días continuos.



En efecto, el Gobierno dio este martes un paso significativo con dos hechos distintos, en escenarios diferentes –Bogotá y Cali–, pero que corresponden al reclamo de los manifestantes.



Primero, en la noche del lunes el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunció la decisión del presidente Iván Duque de aceptar una mesa de negociación para poner fin a las protestas.



Se trata de una de las primeras condiciones que había puesto el comité del paro en la reunión exploratoria que realizaron con su contraparte, el lunes, en la Casa de Nariño al anunciar que no podía hablarse de un “diálogo” sino de una “negociación”.



“Esto es algo muy positivo, pero formalmente no nos han informado sobre cómo será esa mesa”, le dijo a EL TIEMPO Fabio Arias, fiscal de la CUT. Para él, si bien se avanzó, todavía hay otros que se deben resolver antes de volver a sentarse.



Dijo que es necesaria la desmilitarización de las calles y que el Gobierno reconozca que ha habido excesos de la Policía que ya han dejado 47 muertos.



“Que el Gobierno esté hablando de una negociación es un paso adelante, es un giro interesante”, dijo, por su parte, Percy Oyola, de la CGT. Sin embargo, anotó que el Gobierno les está pidiendo negociar, pero la petición de ellos en el sentido de que haya garantías y que Duque vaya a Cali a escuchar a los que protestan, “sobre eso no hemos escuchado nada”. Dijo que esto “es indispensable” para proceder.



Cali

Y como el Presidente estuvo precisamente este martes en la capital del Valle, Oyola dijo que “la propuesta era que viajara a Cali para que pudiera tener allí una reunión con el comité del paro y que escuchara a la gente de la ciudad, que ha puesto la mayor cantidad de muertos en el paro”.



Y, en la tarde de este martes, Duque igualmente reveló un segundo punto al anunciar la puesta en marcha del programa matrícula cero, una de las peticiones planteadas en el pliego de emergencia por el comité del paro.



“Eso no cambia nada porque eso es solo una parte del pliego que presentamos. Es más una estrategia del Gobierno para sacar a los jóvenes de las protestas”, aseguró Arias.



Pero mientras se da esta situación, todavía no hay una respuesta oficial del comité del paro al Gobierno. Los dirigentes anunciaron que están concentrados en las nuevas movilizaciones en el país previstas para este miércoles.



Sin embargo, la jornada se realiza con la expectativa natural de qué le van a responder al Gobierno. Oyola anunció que mañana jueves habrá un Comité Nacional del Paro, ampliado, “y en ese momento evacuaremos en que estado está este tema”.



Gestos

“Hay que tener en cuenta que el malestar social no se soluciona de un día para otro. Eso compromete al Gobierno, que lo está haciendo bien sobre todo en las últimas 12 horas en las que ha enviado mensajes claros, y al comité del paro que tiene que responder a la buena voluntad de la Casa de Nariño. Más que mensajes el país debe ver acciones”, dijo el analista Jairo Libreros.



Jorge Iván Cuervo, analista político del Externado, dijo que se debe entender que estos proceso son complejos porque no es una negociación por un pliego de peticiones y, además, el comité del paro no representa todo el malestar social que está en la calle.



Dijo que si bien "el gobierno ha dado unos pasos tímidos, lo lógico sería que la contraparte hiciera unos gestos" en ese sentido.



Miguel Ceballos dijo, también, que, por mediación de la Misión de la ONU en Colombia y de la Iglesia católica, se acordó la creación de “un futuro espacio” de diálogos mediado por esos dos organismos.



Tras esto, Duque mantuvo una conversación telefónica ayer con al secretario general de la ONU, António Guterres, y trasladó su compromiso con la celebración de un diálogo nacional en respuesta a las protestas en el país, según informó la organización internacional. Así están las cosas hoy cuando se prevén nuevas marchas en el país.



