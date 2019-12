'No queremos más pirómanos incitando a la violencia': Duque

El presidente Iván Duque llamó la atención este domingo sobre los efectos negativos, para la economía y para los ingresos de familias “trabajadoras y abnegadas”, que han dejado las protestas de los últimos días en el país, y enfatizó en que la disposición al diálogo "hace innecesarias" dichas manifestaciones.

“Todas las expresiones ciudadanas se escuchan, pero no podemos seguir viendo más pérdidas en la economía, porque si nosotros nos escuchamos y tenemos, además, una democracia vibrante y con instituciones, no puede ser que hayamos perdido un billón de pesos en ocho días”, aseguró Duque en tono enfático.



El Jefe de Estado lamentó las consecuencias negativas para la integridad de los miembros del Esmad de la Policía, como también para la población civil, presentadas durante las jornadas de protesta.

“No puede ser que nosotros veamos cientos de policías heridos por vándalos y por pillos, y no puede ser que se incite a la violencia. A todos nos duelen los incidentes de violencia –como también lo expresé públicamente que nos dolió el caso de Dilan (Cruz)–, porque lo que nosotros queremos es que eso no ocurra en la sociedad, ni lo uno ni lo otro”, recalcó.



Descalificó los mensajes de voces incendiarias intentando exacerbar los ánimos de los jóvenes.



“No queremos en la sociedad que haya más pirómanos invitando a la juventud a expresarse a través de la violencia; y no queremos que los jóvenes sientan que la única forma de ser escuchados es a través de la protesta”, enfatizó.

Conversación Nacional

Duque aseguró –así mismo–, que la salida está en que los diferentes sectores expresen sus inquietudes en el escenario de la Gran Conversación Nacional.



“La Conversación Nacional es para que todos puedan expresar sus propuestas, y que las propuestas sean escuchadas constructivamente, sin imposiciones, sin exigencias, sin ultimátums, sino que todos seamos capaces de escucharnos y ponernos en los zapatos del otro. Por eso, la Conversación Nacional es plural, es participativa, será en los territorios y está ejerciéndose para que la voz de los ciudadanos sea la que nos inspire”, aseveró.



Finalmente, manifestó que el interés último de su Gobierno es mantener al país en la senda del desarrollo.



EL TIEMPO