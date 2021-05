Tras cuatro muertes en el Valle durante protestas, Duque llega a Cali

Tras la tensa jornada de manifestaciones en el Valle de este viernes, el presidente Iván Duque viajó de urgencia a Cali para atender la situación que vive el departamento.



Duque llegó hacia las 6 de la tarde a Cali, acompañado del ministro del Interior, Daniel Palacios, donde adelantará un consejo de seguridad junto a las autoridades locales.



(Puede leer: Un mes de protestas en el país, ¿qué ha dejado el paro?)

Y es que en este día han resultado cuatro personas muertas en la capital del Valle del Cauca.



Uno de los hechos más graves de violencia se dio en el sector de La Luna, donde un funcionario de la Policía Judicial de esta entidad, identificado como Fredy Bermúdez, que se encontraba de descanso, disparó contra civiles, según informó el fiscal General, Francisco Barbosa.



Antes de esta balacera en La Luna, la tensión por los bloqueos desató un altercado en la Ciudadela Poblado Campestre, en jurisdicción de Candelaria, a unos 10 minutos del puente de Juanchito, en la entrada a la capital del Valle del Cauca.



La tragedia ocurrió a las 4 de la mañana de este viernes, cuando varias personas intentaban salir de la urbanización Poblado Campestre, habitada por personas de estratos 2 y 3. Unos para dirigirse a sus trabajos y otros por asuntos de salud o diligencias. Varios jóvenes ya estaban allí en el bloqueo y señalaban que solo se permitía el paso de personal de salud.



(Además: Gobierno desautoriza acuerdo firmado en Buenaventura)En el último mes Cali ha sido uno de los epicentros de las movilizaciones y violencia.

Facebook Twitter Linkedin

En el sector de La Luna fallecieron tres personas. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Por tanto, mandatario ha viajado tres veces a la capital del Valle del Cauca. Su primera visita fue polémica pues de manera relámpago el jefe de Estado arribó a las 11:30 de la noche del 9 de mayo y revisó las instrucciones impartidas a los ministros de Interior y Defensa y terminó su visita a las 3:30 a.m y regresó a Bogotá hacia las 4:00 a.m.



Tras las críticas, el jefe de Estado viajó al día siguiente a Cali, donde se reunió con las autoridades del Valle, autoridades locales, miembros de juntas administradoras locales, rectores, empresarios, representantes de gremios y bancada de congresistas del Valle del Cauca.



Desde allí anunció que en este segundo semestre del año 2021 habrá educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3.



(No se quede sin leer: Colombia dio giro y aceptó visita inmediata de la CIDH)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET