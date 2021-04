Duque anuncia que no retira la reforma tributaria

El presidente Iván Duque anunció en la mañana de este jueves que no va a retirar la reforma tributaria y argumentó que lo hace por responsabilidad: “Hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana. Nosotros no estamos llegando con líneas rojas, queremos llegar al mayor acuerdo posible en el seno de las instituciones”.



El Presidente pasó por los micrófonos de W Radio en donde, sin embargo, manifestó que está dispuesto a concertar la reforma tributaria con los partidos políticos y a revisar los temas más controversiales en materia de IVA.



La declaración de Duque se hace en momentos en que el país es escenario de masivas protestas impulsadas por varios actores sociales -entre otros el Comité de Paro- que dice que está en las calles exigiendo el retiro del proyecto.



Asimismo, el Mandatario se pronunció cuando en el ambiente aún gravita el llamado de distintos líderes políticos que le piden que retire el texto como por ejemplo César Gaviria Trujillo (Partido Liberal), Gustavo Petro (Colombia Humana) y Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano).

Las manifestaciones de hoy son una muestra clara de la inconformidad de los y las colombianas. El gobierno está en la obligación de escuchar. Presidente Duque, #RetireLaTributariaYa, aún está a tiempo de construir acuerdos con los distintos sectores sociales. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 28, 2021

O de otras voces que anuncian la inconveniencia política del proyecto con unas elecciones a la vuelta de la esquina como Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático.



Duque, por su parte, dijo que reitera su llamado a que, en el marco de la democracia y de las instituciones, se construyan consensos alrededor de lo que el Gobierno llama proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, que cursa en el Congreso de la República.



“La invitación que yo quiero hacerles a todos ustedes es a que, en el marco de la democracia y de las instituciones, construyamos consensos, protegiendo a quienes más lo necesitan y también a nuestra clase media, donde podamos solventar estos momentos angustiosos”, ha dicho Duque.

Así mismo, el Mandatario resaltó que valora las propuestas que han hecho diferentes sectores, como gremios, partidos políticos, líderes y organizaciones, “porque es así como se construye en una democracia; aquí no hay triunfos individuales”.



Agregó que “salir delante de esta coyuntura –originada por la pandemia– debe ser un propósito nacional, de todos”, y con sentido de país.



En el mismo sentido, Duque ha dicho que Colombia requiere la extensión de los programas sociales originados para enfrentar la pandemia, como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), entre otros.



“Tener la capacidad de extender estos programas el tiempo que se requiera, mientras nos recuperamos; proteger las finanzas y mantener nuestra calificación crediticia es urgente, es necesario”, subrayó el Mandatario.



El Presidente ha exigido que es muy importante que estas discusiones se den en democracia, en las instituciones y que, “así como hemos tenido consensos para adoptar medidas tan duras como los aislamientos preventivos en los albores de la pandemia, hoy también debemos despojarnos de cualquier sentimiento de ocasión y entender que resolver esto es por el bien de nuestros países”.



Duque ha dicho que la reforma tributaria no es un beneficio para su Gobierno sino para los más desprotegidos.



Así, por ejemplo, argumentó que programas como Ingreso Solidario, la Devolución del IVA, la gratuidad en la educación pública universitaria para casi 700 mil estudiantes y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) fueron implementados para estar vigentes un año o un año y medio, pero la realidad muestra que estas herramientas deben estar vigentes por más tiempo, porque la economía mundial no se ha estabilizado y el final de la pandemia no tiene un horizonte claro.



“Por lo tanto, somos hoy conscientes de que estas herramientas sociales deben perdurar en el tiempo, hasta que logremos la estabilización de la pandemia, hasta que logremos la estabilización de las economías y hasta que nosotros podamos tener toda una adaptación global del sistema de desarrollo a esta embestida de la naturaleza”, ha dicho el Mandatario.



