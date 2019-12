Así están las posiciones de Gobierno y Comité de paro para cita de hoy

El Gobierno y el Comité Nacional del Paro se reúnen en la tarde de este jueves con el propósito de definir una hoja de ruta con su metodología para iniciar unos diálogos que permitan superar las movilizaciones en el país, las cuales ya completan 15 días.



El pasado martes se realizó el primer encuentro, pero no se pudo avanzar por las posiciones asumidas por las partes.

El Comité insistió en que el diálogo con ellos debe ser directo y no hacer parte de la conversación nacional que propone el Gobierno. Además, pidieron que en las movilizaciones del miércoles no estuviera el Esmad y que se les otorgara un espacio en la televisión.



El Gobierno les respondió que no podía atender esas dos peticiones y, además, les dijo que sí dialogarían con ellos, pero que también deberían hacer parte de la conversación nacional.



(Le puede interesar: Desaprobación de Duque llegó al 70 por ciento: encuesta Invamer)



Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, se levantaron y convocaron para este jueves.



Tras una jornada de miércoles en relativa calma, las partes se volverán a sentar este jueves con la expectativa de que se pueda abrir la mesa de conversación.

Diego Molano, coordinador del Gobierno para la conservación nacional (diálogo abierto con todos los sectores propuesto por el Gobierno), aseguró que se sigue manteniendo la disposición de diálogo.



(Lea también: Duque sale en defensa del Esmad y dice que este no se puede debilitar)



De todas maneras, dijo que el gobierno va a insistir en que tener una mesa paralela con el comité no debe excluirlos de hacer parte de la conversación nacional.



También se ve como una posible sombra el hecho de que en el Congreso ya se haya aprobado en primer debate la reforma tributaria, algo contemplado en los 13 puntos que tiene para negociar el Comité.



(Además: Duque anuncia línea de crédito para comerciantes afectados por el paro)



Por su parte, Percy Oyola, vicepresidente del CGT, dijo que van dispuestos a dialogar, pero “confiados en que el Gobierno haya cambiado de actitud sobre sus pretensiones para poder abrir la mesa de negociación”.



Así las cosas, parece que las partes llegan con voluntad de diálogo y de abrirle una puerta que permita poner fin a unas movilizaciones que ya completan 15 días y que dejan pérdidas superiores a los 1,4 billones de pesos.

​

POLÍTICA