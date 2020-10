Minga indígena sí estará en el paro nacional y regresaría hoy a Cauca

Este 21 de octubre se realizará el paro nacional, según sus promotores, por la vida, la paz, la democracia y la negociación del pliego de emergencia. Entre los sectores que estarán en el paro son la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, el partido Farc, entre otros.



EL TIEMPO habló con Hildo Pete, uno de los voceros de la minga, quien señaló que la minga no se reunió con el Gobierno en Cauca, tal como estaba previsto, y no saben si se realizarán las otras reuniones programadas.



Algunos sectores señalan que hoy no estarán en el paro nacional, ¿sí estarán?...



Sí estaremos. A las 9:00 a. m. las chivas salen a acompañar la caravana del paro nacional y una vez entreguen al paro nacional en la plaza de Bolívar las chivas regresan al territorio.



¿A qué hora planean regresar al Cauca?



A mediodía.



¿Hoy la guardia indígena también se encargará de la seguridad del paro?



La guardia va a estar al tanto, claro que sí.



¿Cree que hoy sí habrá un diálogo con el presidente Iván Duque?



No ha habido ningún mensaje del Gobierno.



¿Cuál es el balance de estos dos días en la capital?



El balance ha sido positivo, se ha hecho lo posible de hacer la denuncia a los organismos internacionales. Ha habido más acogida de los organismos internacionales que la presencia de las instituciones nacionales.

Miles de indígenas llegaron a Bogotá el 18 de octubre y comenzaron a movilizarse por la ciudad el 19. Foto: Julián Ríos Monroy. ELTIEMPO

¿Qué piensa de que el Gobierno haya ido al Cauca por las reuniones que ya había acordado con ustedes, mientras ustedes estaban en Bogotá?



La comisión política manifestó que no atendería al Gobierno por sectores, porque la minga del suroccidente tiene sectores, pero nosotros no llegamos por sectores, sino la minga, entonces no habrá diálogo con el Gobierno en esas comisiones.



¿Y las otras reuniones sí se realizarán?



Hasta el momento, no hemos contemplado hasta dónde es viable y qué implica eso.



¿Usted, que está en la avanzada, también se irá hoy?



A nosotros nos han manifestado que debemos quedarnos para articular el paro nacional y las conversas con los líderes del paro nacional, entonces nosotros estaríamos viajando tal vez la próxima semana.



¿Con cuáles sectores van a hablar?



Hay una agenda de trabajo con el movimiento estudiantil y con Fecode.

