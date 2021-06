Gobierno y Comité del Paro vuelven a reunirse para lograr preacuerdos

Tras la larga reunión del jueves, hoy el Gobierno y el Comité del Paro tienen previsto reunirse nuevamente, en Bogotá. El objetivo es seguir acordando los puntos del preacuerdo sobre garantías para la protesta.



Los encuentros están enmarcados en los diálogos que han venido sosteniendo las dos partes durante las últimas semanas y que buscan darle soluciones a la protesta social que se presenta en el país y que este viernes entra en su día número 38.



(Le puede interesar: ¿Qué responsabilidad tienen los alcaldes del país en este despelote?)

Previo al encuentro se conoció la posición de Francisco Maltés, presidente de la CUT y representante del Comité del Paro, quien aseguró que el mayor problema de hoy es la desigualdad.



"En noviembre de 2019 empezó el estallido social que hay hoy en Colombia. Se presentó un pliego de peticiones al Gobierno que sistemáticamente se negó a negociar. Y hace un año le presentamos un pliego de peticiones que busca preservar la vida y mantener el empleo. La repuesta del Gobierno no ha sido la de diálogo y negociación, sino reprensión y dilación", aseveró el dirigente sindical.



(Además lea: Pese a bloqueos, el de 2021 fue el mejor mayo en compra de vivienda)



En su intervención agregó que "el Estado ha declarado el estado de conmoción en algunos lugares del país", y recalcó que entre los asuntos que piden están: "que no se utilice la fuerza nacional para reprimir las protestas, que el Esmad no porte armas letales, que la fuerza sea el último mecanismo de reprimir la protesta".



Maltés indicó, además, que el Comité del Paro entregará la próxima semana el protocolo de garantías de la protesta social a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—, y le exigió al Presidente que "pare la brutalidad policial".



El dirigente reiteró que el incremento de los casos de contagios de covid-19 no se debe a las aglomeraciones ni a las marchas, ya que se están cumpliendo los respectivos protocolos de bioseguridad.

Colombia fue uno de los últimos países del área que comenzó con la vacunación. Además, la informalidad laboral ha obligado a la gente a buscar el sustento diario FACEBOOK

TWITTER

"La subida en los contagios se debe principalmente a la tardanza en el comienzo de la vacunación por parte del Gobierno. Colombia fue uno de los últimos países del área que comenzó con la vacunación. Además, la informalidad laboral ha obligado a la gente a buscar el sustento diario. Por eso hemos insistido en una renta básica", explicó el representante del Comité del Paro.



Emilio Archila, vocero del Ejecutivo en este proceso, indicó, por su parte, antes del comienzo de la nueva sesión que "el derecho a la protesta es un derecho de la constitución colombiana. Los ciudadanos quieren que se garantice la protesta, pero que la protesta sea pacífica, y que se terminen los bloqueos”.



Y enfatizó: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Los primeros preacuerdos

Precisamente Archila indicó en la noche del jueves que ya han habido "acuerdos" en 16 de los 31 puntos que contiene el preacuerdo de garantías para las manifestaciones y que busca que haya reglas claras para las movilizaciones sociales.



"Para el gobierno del presidente Duque darle la totalidad de las garantías a la protesta social es una prioridad constitucional", advirtió Archila al término de la reunión. El funcionario agregó que también se avanzó en la "depuración de la metodología" para el proceso de diálogo y negociación que se está desarrollando a fin de superar el crítico momento social.



(Lea además: Música y olvido estatal: historia de Álvaro, el joven golpeado en Cali)



El directivo de Fecode, Nelson Alarcón, vocero del Comité Nacional del Paro, le dijo a EL TIEMPO que, aunque falten varios puntos por acordar, esperan que este viernes haya avances importantes.



"Esperamos avanzar con posibilidades de que se pueda finiquitar un acuerdo en el tema de garantías", dijo el líder sindical.



La reunión de este viernes busca llegar por fin al acuerdo para comenzar en definitiva la negociación entre las partes.



(No deje de leer: Fecode no cierra la puerta al regreso a la presencialidad en julio)