'Comité del paro suspendió unilateralmente la negociación': Gobierno

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró este domingo que, justo cuando se tenía previsto un nuevo encuentro para buscar una salida al paro nacional, que ya completa más de 40 días, el Comité del Paro decidió suspender las negociaciones.



"Hoy, el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno, estamos listos", indicó la Consejería para la Estabilización en un comunicado.



La información revelada por la dependencia del Ejecutivo agrega que "el Comité Nacional del Paro ha dejado al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos. Estamos esperando que lo que se convoque se haga con responsabilidad para que no impacte más las cifras de contagio por covid-19".



No obstante, desde el Gobierno indican que están listos para continuar las negociaciones para llegar a un texto sobre garantías para la movilización y entrar a los temas de fondo del denominado pliego de emergencia del Comité.



¿Qué dice el Comité del Paro?

El Comité del Paro, por su parte, señaló que suspendió la negociación y evalúa la continuidad de las conversaciones adelantadas debido a que, según exponen, “el Gobierno ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia”.



En el comunicado, el Comité sostuvo que sigue a la espera de que el Gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social.

Negociación frenada

En los últimos días, las partes habían logrado avances de un preacuerdo en cuanto al punto de garantías para la movilización. Sin embargo, en los últimos cuatro días se dio un paso atrás.



Según conoció este diario, los líderes sindicales insisten en que, el pasado 24 de mayo, llegaron a un preacuerdo con 34 medidas para garantizar las movilizaciones, “que el Gobierno deshizo el 29 de mayo, proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto”.



No obstante, el Gobierno se negó a firmar este documento del 24 de mayo. “Eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza, el del 24 de mayo nunca se pensó que fuera un documento que se fuera a firmar (…), no es cierto que no tengamos la intención de llegar al punto de negociar el pliego de garantías”, dijo ayer Emilio Archila, el coordinador de los diálogos con el Comité.



Además, “tendría una falencia gigantesca y es que ahí no había todavía ningún texto sobre condena de los bloqueos, no tiene ni una sola línea al respecto”.



El documento al que se refiere Archila fue un ‘borrador’ que se hizo cuando el excomisionado de paz Miguel Ceballos, estaba al frente de las conversaciones, y al cual las partes se comprometieron a hacerle ajustes para llegar a un texto de consenso. Pero de manera sorpresiva, dijo Archila, los líderes del Comité del Paro insisten en que hay que firmarlo.



La firma de este documento, en el que, de acuerdo con el Ejecutivo, no hay ninguna condena a los bloqueos –lo cual es una línea roja del Gobierno– y exigencias como la derogatoria de la resolución 575 de asistencia militar, entre otros, se convirtieron en un palo en la rueda.



De esta manera, se suspenden las negociaciones sin que se haya si quiera logrado instalar la mesa, ni empezado la discusión de fondo de los puntos del pliego de emergencia presentado hace un año por los manifestantes: renta básica, salud, empleo, educación, desarrollo agropecuario, entre otros.



Según conoció EL TIEMPO, algunos de los puntos que pide el Comité del Paro en los que no hay acuerdo con el Gobierno son “no a la conmoción interior; autonomía de autoridades civiles ante la protesta social; no intervención de fuerza militar en la protesta; no uso de armas letales de la Fuerza Pública en la protesta; atención en salud a víctimas de violencia policial; seguimiento al acuerdo que se logre en garantías e intervención excepcional del Esmad en la represión a la protesta”.



