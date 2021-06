Gobierno aclara cifras de muertos en medio de las protestas

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez pidió este viernes tener un gran cuidado con el manejo de las cifras de personas afectadas en medio de las protestas en el marco del paro nacional.

tras un encuentro con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, la canciller reveló que "en el marco de estas 12.057 manifestaciones, protestas, encuentros, marchas ciudadanas, ha habido 1.553 casos en donde se ha necesitado la intervención de la Fuerza Pública. Esto nos muestra, entonces, que el 88,5 por ciento de las protestas han sido pacíficas".



Ramírez agregó que ya hay confirmados 25 casos de personas fallecidas en el marco de la protesta, hay cuatro homicidios que están totalmente esclarecidos y tres de ellos, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional.



No obstante, pidió "tener cuidado" con las cifras, "porque desafortunadamente como se utilizan las cifras de las alegaciones, 59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía y por eso es importante la precisión en las cifra".



Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró que se estén investigando los casos que se han conocido de abuso por parte de la Fuerza Pública.



"Nosotros le estamos dando seguimiento a todas las alegaciones que hemos recibido. Hemos acordado que vamos a seguir este diálogo franco y constructivo para ir informando de este trabajo de sistematización que estamos haciendo en relación con estos hechos, tanto con lo que tiene que ver con las afectaciones de Derechos Humanos que ha habido durante este periodo, como las presuntas violaciones", dijo la comisionada Juliette de Rivero.



