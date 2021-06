Duque evade señalar a Petro como responsable del caos

El presidente Iván Duque eludió señalar directamente a Gustavo Petro, líder de la oposición política, de ser el responsable de impulsar la caótica situación que enfrenta Colombia, aunque, eso sí, argumentó que “hay personas que quieren capitalizar políticamente esta situación de cara al año 2022, que buscan incendiar a la población, que persiguen la confrontación de clases, la estigmatización, que usan un lenguaje incendiario para referirse a la fuerza pública”.

El presidente dijo, también en una entrevista publicada por el diario El País, que Colombia no está fuera de control. “Lo que vemos es una situación con múltiples dimensiones. Hay protestas pacíficas y un clamor de los ciudadanos que escuchamos y respetamos. Pero también se dan graves hechos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, así como bloqueos que atentan contra los derechos fundamentales”.



En la entrevista con el rotativo español, Duque, igualmente, dijo que reconocía los abusos policiales cometidos durante las protestas: “Estoy diciendo no solamente que se han reconocido, sino que se han investigado y sancionado. La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia”, aseguró.



Asimismo, dijo que reconocía la protesta pacífica como un principio legítimo y constitucional pero que, eso sí, condenaba la violencia en general. "Tanto el vandalismo y el terrorismo urbano de baja intensidad, como cuando algún miembro de la fuerza pública comete un acto contrario a la Constitución y a la ley. Esa ha sido mi pauta como gobernante. Pero también soy muy claro en la defensa de las instituciones que salvaguardan los derechos de los colombianos. Valoro el esfuerzo que hacen todos los días por proteger la vida, honra, bienes y libertades”.



Ante la pregunta de si se evidenciaba un mal manejo policial en la crisis al punto que se han registrado más de 2.000 heridos y más de 50 muertos, Duque respondió.



“Cuando se analizan los datos con detenimiento, la cifra de muertes asociadas a situaciones de confrontación en las protestas se reduce sustancialmente. No por ello lo podemos minimizar, ni más faltaba, porque toda vida cuenta. Hay que rechazar la violencia contra la fuerza pública, porque hemos visto policías asesinados y centenares heridos. Pero también, si hay conductas de miembros de la fuerza pública contrarias a la ley, no solamente se condenan, sino que se investigan y se sancionan. Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos. Aun así, no va a quedar uno solo sin investigar; este es un país que tiene instituciones independientes”.



Igualmente, Duque le dijo a El País que no se sentía abandonado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las críticas que le ha hecho.



“No me siento abandonado. Y voy a ser claro, como Gobierno, nuestro interés, más que pensar electoralmente, es responder a las necesidades de todo el país. Yo gobierno con el plan con el que fui elegido y pensando en todos los colombianos”.



Duque argumentó: “En la vida he aprendido a mirar las cosas con optimismo y no dejarme distraer. Cuando hay críticas o elogios de personas cercanas, valoro las dos cosas con la misma humildad”.



“Recientemente acusó, aunque sin nombrarle, al líder de la oposición, el izquierdista Gustavo Petro, de no dejarle gobernar el país. ¿Le culpa a él del desorden?”, le preguntó el diario.



“Hay personas que quieren capitalizar políticamente esta situación de cara al año 2022 [cuando se celebran elecciones presidenciales], que buscan incendiar a la población, que persiguen la confrontación de clases, la estigmatización, que usan un lenguaje incendiario para referirse a la fuerza pública…”, dijo.



¿Se refiere a Petro?, le insistió.



“No he usado nombres propios. El día en que gané las elecciones, quien fue derrotado (Petro, recordó el diario) dijo que estaría en las calles durante todo mi Gobierno agitando la protesta. Es notorio que de cara a 2022 existen personas que quieren capitalizar el caos. ¿A quién no le conviene que Colombia crezca este año por encima del 5%, genere empleo y se vacune masivamente? El país ha sido golpeado por una pandemia, por la mayor crisis migratoria del mundo, por un huracán de categoría 5… pero ha mostrado su resiliencia y en el primer trimestre la economía creció contra todas las expectativas y salimos de la recesión…”



“Por aclarar, cuando habla de capitalizar el caos, ¿se refiere a Petro? ¿Sí o no?”, se le preguntó.



“No voy a contestar como si estuviera en una indagatoria. Esto es una entrevista…”, afirmó Duque.



“Se lo pregunto por saberlo”, le dijo el periodista.



“No nos circunscribamos solamente a uno, son varios los que quieren capitalizar este fenómeno. La gente los conoce por sus cuentas de Twitter, sus entrevistas y sus declaraciones. Nunca he hecho política con ataques ni referencias personales, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y le voy a contar algo paradójico, cuando tuvimos que decretar el aislamiento preventivo obligatorio el año pasado, esos fueron los primeros que salieron a respaldar la medida. Muchas personas me dijeron entonces: “Ay, qué gesto de grandeza”. Y les respondí: “Mucho cuidado porque lo que le apuestan es a la destrucción, y después, cuando venga la reactivación, van a ser los primeros en oponerse a ella”, aseguró.



