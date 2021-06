'Estamos esperando que den la orden de que los bloqueos terminen'

El consejero Presidencial Emilio Archila, coordinador en los diálogos con el comité del paro, negó que haya una ‘actitud dilatoria’ por parte del Gobierno para avanzar en las negociaciones, y explicó las razones por las cuales no han firmado el documento del 24 de mayo que esboza los puntos para un acuerdo entre las partes.

“Eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza, el del 24 nunca se pensó que fuera un documento que se fuera a firmar”, dijo Archila, quien agregó que de “manera sorpresiva” los miembros del comité cambiaron de posición y están exigiendo firmar un ‘borrador’, que además, “tendría una falencia gigantesca y es que ahí no había todavía ningún texto sobre condena de los bloqueos, no tiene ni una sola línea al respecto”.



Archila habló con EL TIEMPO a pocas horas de la llegada al país de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ellos (el comité del paro) públicamente lo han dicho, que le van a mostrar a la CIDH, el documento del 24, y como no lo firmamos, van a pretender decir que hay una actitud dilatoria por parte del Gobierno de Colombia”, afirmó el Consejero Presidencial.



¿Qué es lo que está pasando con las negociaciones que se están dilatando?



Estaba muy optimista con los avances que habíamos logrado el viernes y quedé muy sorprendido con este cambio súbito y sorpresivo por parte del Comité del Paro.



¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el cambio?



El Comité exigió que antes de sentarnos tuviéramos un documento de garantías de la protesta social pacífica, para hacer eso, el entonces coordinador de la Mesa Miguel Ceballos, coordinó con ellos que íbamos a mirar un texto y que una vez lo hubiéramos visto cada equipo, cada uno iba a hacer consultas.



¿Después de eso hubo modificaciones a lo escrito?



Ellos no tuvieron que hacer ninguna variación a ese texto. Nosotros después de la consulta sí teníamos modificaciones derivadas principalmente del cumplimiento de la ley, pero además, en ese texto no se había incluido nada respecto a los bloqueos.



Si el Comité del Paro no hizo modificaciones, ¿cuál es el inconveniente?



Es que habíamos acordado una metodología, pero ahora me dicen: lo que necesitamos es que ustedes firmen el documento tal como está, el documento del 24, pero además, que deroguen el decreto 575 de asistencia militar.



O sea, ¿seguir trabajando sobre el borrador del 24 de mayo?



Yo les manifesté, les dije, quedo muy sorprendido, nunca nadie pensó que el documento se fuera a firmar tal cual. Y les hice una petición: los invité a que reconsideren la metodología que ya habíamos acordado y que sigamos trabajando para poder cerrarla rápidamente; y que podamos pasar a mirar lo de fondo y a negociar lo que sí le interesa al país, y segundo, les dije, estoy pendiente todavía que haya un pronunciamiento de ustedes sobre los no bloqueos.



El Comité los acusa de dilatar la negociación…



Hay varias cosas que no son ciertas. No es cierto que el documento del 24 se hubiera pensado como un documento para ser firmado. No es cierto que nosotros no tengamos la intención de llegar al punto de negociar el pliego de garantías. Estas condiciones todas se las inventado ellos.



¿En qué está la negociación hoy?



Para poder tener un documento general sobre las garantías de la protesta pacífica, ese documento tiene que tener las garantías de quienes expresan su inconformidad pacíficamente, y las garantías que el país les va a otorgar a quienes no están protestando pacíficamente, léase, los no bloqueos.



El levantamiento de los bloqueos es un punto de honor…



Nosotros si estamos esperando que ellos den la orden de que todos los bloqueos actuales que dependan de ellos cesen y terminen, porque no son legales, pero además, en el documento que ellos nos pidieron sobre garantías pues deben estar las garantías para quienes protestan y las garantías para todos los colombianos.



¿Usted cree que ellos no tienen ese compromiso?



En el texto que tenemos nosotros pedimos que haya un compromiso no solo de ellos, la forma como entendemos que debe funcionar la protesta pacífica en Colombia implica que no nos expongamos a estos bloqueos cada vez que haya una protesta, y esa claridad es lo que necesitamos que esté en el documento; y eso es lo que ellos todavía no han aceptado que se incluya en el documento.

¿Este es el palo en la rueda para seguir adelante?



En este momento el palo en la rueda es que ellos de una manera absolutamente sorpresiva pretenden que un borrador, que era un borrador del 24, lo firmemos tal cual, ese borrador nunca se pensó para ser firmado tal cual, pero además tendría una falencia gigantesca y es que ahí no había todavía ningún texto sobre condena de los bloqueos.



A pocas horas de una nueva reunión ¿Cuál es su mensaje?



El gobierno de Colombia está no solamente preparado, sino que estamos listos a pasar a la fase de negociación del pliego de emergencia, ese es el primer mensaje. El segundo es, el documento de mayo 24 jamás se pensó como un documento que iba a ser firmado sin el trabajo posterior. Y el tercer mensaje es pretender mostrarle a la comunidad internacional que no tenemos la intención de negociar ese pliego pidiéndonos que volvamos a ese texto, pues quienes están dilatando el procedimiento son ellos.



¿Es un temor del gobierno la reacción que pueda tener la comunidad internacional?



No es un temor, es que ellos públicamente lo han dicho, que lo van a mostrar a la CIDH, el documento del 24, y como no lo firmamos, ellos van a pretender decir que hay una actitud dilatoria por parte del Gobierno de Colombia y eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza, el documento del 24 nunca se pensó que fuer aun documento que se fuera a firmar. Juiciosamente hemos estados trabajando, ellos y nosotros, en llegar a un texto que si pudiéramos firmar y ayer (viernes) de manera sorpresiva nos dicen, firmen el del 24 con el problema adicional que no tiene ni una sola línea respecto de los bloqueos.



¿Alguna petición especial les hará para la reunión de hoy?



Les hice una petición respetuosa para que volvamos a la metodología que habíamos acordado, y de esa manera podamos llegar a un texto que podamos firmar rápidamente, y segundo, que por favor incluyamos el tema de los bloqueos dentro del texto de garantías para los colombianos.



Su percepción qué le dice, ¿van a ceder?



Yo soy optimista y creo que lo que estamos proponiendo nosotros es lo mejor para el país, así que confío en que mañana (hoy) lleguemos a un buen entendimiento.



