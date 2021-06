Comité del Paro anunciaría este sábado sus nuevos planes

El domingo se levantó la mesa de diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional sin llegar a ningún acuerdo y desde ese momento los sindicalistas han estado conversando para definir el rumbo que va a tomar el paro nacional, que empezó el 28 de abril.



(Puede leer: ¿Por qué un sector del Comité del Paro apunta a elecciones de 2022?)

Según conoció EL TIEMPO, el CNP está evaluando no "insistirle" más al Gobierno Nacional para negociar.



A pesar de que el CNP anunció que el jueves a las 9 de la mañana haría una rueda de prensa en la que anunciarían los pasos a seguir, minutos antes fue cancelada dejando al país en incertidumbre.



Se pudo establecer que la decisión de la cancelación de los anuncios fue porque luego de más 8 horas de conversaciones en la noche del miércoles, algunos sectores no estaban de acuerdo con el consenso que se estaría dando en torno a levantar las manifestaciones y emplear nuevas estrategias para seguir con el paro nacional.



Este viernes este diario conoció que el sábado habría un anuncio detallado de las nuevas tácticas de los sindicalistas.



(Además: Uribe dice que no se va a retirar porque está preocupado por el país)



Esto, pues están terminando de definir los nuevos planes, que toman en consenso. Hay que recordar que el Comité Nacional de Paro está integrado por 27 sectores sociales nacionales y unos 350 comités locales.



"Tendremos un cambio en las movilizaciones, serán más espaciadas, y buscaremos diálogo con autoridades locales, el Congreso y la sociedad en general. Hemos evaluado que el Gobierno Nacional no va a negociar, que insistirle es perder el tiempo", aseguró el representante de las plataformas de Derechos Humanos, Luciano Sanín, miembro del Comité Nacional del Paro.



En medio de las conversaciones del CNP influyentes políticos como el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro pidieron que no haya más bloqueos.



"No comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Duque", sostuvo Petro en un video que publicó el miércoles en sus redes sociales.



Asimismo, el senador de la oposición Roy Barreras dijo que el Comité del Paro "debe suspender y aplazar las movilizaciones en el pico más alto de la pandemia de manera urgente".



(Le sugerimos: ¿Qué trabajadores del Estado tendrán que volver a las oficinas?)



"El Comité del Paro insiste en movilizaciones que, aunque justas, lo que hacen es alimentar las salas de urgencia. Lo responsable es suspender y aplazar las movilizaciones. Hay que salvar la vida", apuntó.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET