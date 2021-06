'Darle la totalidad de las garantías a la protesta es prioridad’

Con el fin de seguir acordando los puntos del preacuerdo sobre garantías para la protesta, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro tienen previsto reunirse nuevamente este viernes, en Bogotá.



El encuentro está enmarcado en los diálogos que han venido sosteniendo las dos partes durante las últimas semanas y que buscan darle soluciones a la protesta social que se presenta en el país y que este viernes entra en su día número 38.



(Además: Duque: 'Los bloqueos no son un tema de negociación ni de trueque')

De acuerdo con el vocero del Ejecutivo en este proceso, Emilio Archila, ya ha habido “acuerdos” en 16 de los 31 puntos que contiene el preacuerdo de garantías para las manifestaciones y que busca que haya reglas claras para las movilizaciones sociales.



“Para el gobierno del presidente Duque darle la totalidad de las garantías a la protesta social es una prioridad constitucional”, advirtió Archila al término de la reunión de este jueves, la cual se dio entre las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

El funcionario agregó que también se avanzó en la “depuración de la metodología” para el proceso de diálogo y negociación que se está desarrollando para superar el crítico momento social.



Y que también se avanzó en el estudio de algunos temas que el Comité Nacional de Paro había solicitado “profundizar” en torno al diálogo con el Gobierno Nacional.

Sobre el preacuerdo de garantías, la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló los voceros del paro “quiere más exigencias para las intervenciones del Esmad”.



“El Gobierno sabe que no se puede desnaturalizar el uso de la fuerza, necesaria como garantía para proteger la vida y bienes de todas las personas”, afirmó la funcionaria.



El directivo de Fecode Nelson Alarcó, vocero del Comité Nacional el Paro, le dijo a EL TIEMPO que, aunque falten varios puntos por acordar, esperan que hoy haya avances importantes.



“Esperamos avanzar el día de mañana (viernes) con posibilidades que se pueda finiquitar un acuerdo en el tema de garantías”, dijo el líder sindical.

Llamado a desbloqueos

Tal y como lo hizo el presidente Iván Duque, el vocero del Gobierno también hizo un nuevo llamado a que avancen los desbloqueos de vías que continúan afectando de manera grave varios sectores de la economía del país.



En este sentido, Archila afirmó que este jueves se le reiteró al Comité Nacional del Paro “la preocupación que tiene el gobierno del presidente Iván Duque respecto de los bloqueos, los cuales están causando mucho dolor económico”.



(Lea también: TransMilenio confirma que Policía utilizó instalaciones del Portal)



Esta afectación, según el vocero del Gobierno, la sufren “muchos campesinos que no están pudiendo sacar sus cosechas y también empresarios que no están pudiendo exportar ni recibir sus insumos”.



“Y también en términos de los empleos que se están perdiendo por causa de no tener las industrias funcionando”, afirmó.



(Además: Fuerza Pública levantó 25 bloqueos en diferentes zonas del país)



Se espera que en la jornada de este viernes se logren mayores avances entre las dos partes y que se llegue pronto a la firma del preacuerdo sobre garantías para las protestas, uno de los puntos claves del diálogo.

POLÍTICA

