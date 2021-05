Hoy, cita entre Duque y Comité del Paro: así están las posiciones

Luego de haberse reunido con buena parte de la institucionalidad del país, que cerró filas en torno al presidente Iván Duque, el Gobierno Nacional comienza una semana clave con miras a conjurar el paro que ya tiene a varias regiones del país con desabastecimiento de alimentos y medicamentos.



Durante los próximos días, el presidente Duque tiene previsto sentarse con representantes de los sectores que están en las calles. La serie de encuentros arrancará hoy, con la cita con el Comité del Paro.

“Expresamos nuestra disposición de adelantar dicha reunión exploratoria, encuentro que asumimos como un espacio para reclamar por respeto y garantías para el libre ejercicio de la movilización”, indicó el comité.



“A las 12 del día vamos a tener esta reunión”, confirmó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien coordina estos encuentros por parte del Gobierno.

La cita contará con el acompañamiento de representantes de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal.



Para el encuentro, el Gobierno y los líderes del paro llegan con varios puntos de coincidencia en sus agendas, entre los cuales están la vacunación masiva, una reactivación segura y desarrollo social (empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas), la no violencia, la protección a los más vulnerables, la estabilización de las finanzas públicas y la matrícula cero.



De hecho, según conoció este diario, ya hubo un acercamiento entre las partes el martes pasado, en un encuentro que se llevó a cabo en el despacho del ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y en el que estuvieron Francisco Maltés, Diógenes Orjuela y Fabio Arias, líderes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En esta reunión se acordó iniciar las conversaciones este 10 de mayo.

Diferencias

Marchas en Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

No obstante, también son varios y profundos los puntos que alejan al Gobierno y a los líderes del paro. De hecho, mientras el Ejecutivo pide que se haga un llamado a levantar los bloqueos, las organizaciones sociales ya convocaron una nueva jornada de movilizaciones para este miércoles 12 de mayo.



Las diferencias son también conceptuales, pues mientras el Ejecutivo habla de un “diálogo”, los sectores que lideran el paro dicen que “se debe negociar, y no solo dialogar, el pliego de emergencia formulado”.



Frente a esta discusión, Ceballos le dijo a este diario que a “una negociación no se llega sin diálogo, entonces vamos por partes”.



Las organizaciones sociales también piden el retiro de las Fuerzas Militares de las movilizaciones, algo a lo que el Gobierno por ahora no ha accedido. Justamente anoche, Duque anunció que envió una delegación del Gobierno a Cali, donde se fortalecerán las medidas de seguridad, tras los enfrentamientos de este domingo entre civiles armados e indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



“He tomado la decisión de no hacer en este momento presencia (en Cali) que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública que debe estar desplegada en toda la ciudad”, manifestó Duque, quien pidió a los indígenas volver a sus resguardos.



Respecto a la presencia militar, Francisco Maltés, presidente de la CUT, aseguró: “Se debe proceder a la desmilitarización de la protesta social”.



Otras de las divergencias es la reforma de la salud, proyecto que los manifestantes piden que sea retirado. Según le dijeron a EL TIEMPO los ponentes de esta iniciativa en el Congreso, no se ha recibido ninguna manifestación del Gobierno en torno a retirar este texto. Incluso, ya se tienen programados dos foros para seguir avanzando en la discusión y hacer un primer debate de la iniciativa.

Acuerdos

Con el propósito de lograr el mayor consenso, este fin de semana, Duque sostuvo encuentros con gobernadores y alcaldes, líderes de diferentes congregaciones religiosas, representantes del sector médico y con cerca de 40 jóvenes.



Estas reuniones permitieron lograr acuerdos, como el establecimiento de diálogos regionales, paralelos al diálogo que lidera Duque, que serán encabezados por los gobernadores y tendrán el acompañamiento permanente del Gobierno. Con estos encuentros, que se iniciarán desde este lunes, se busca escuchar y atender a los grupos poblacionales en territorio. También se logró un acuerdo con jóvenes para sacar adelante el Pacto por la Juventud, que tiene un importante componente de empleo para esta población.



Aunque se han logrado avances, al Gobierno le espera el camino más duro: los encuentros con los sectores que están en la calle en las manifestaciones.

Mientras se logra un acuerdo, las organizaciones sociales reportan más de 20 personas fallecidas en las protestas, hay más de un centenar de heridos entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública y desabastecimiento de alimentos en varias ciudades.

Los puntos del Gobierno

Para el diálogo que viene teniendo con diferentes sectores, el Gobierno Nacional anunció desde el martes de la semana pasada la llamada ‘agenda sobre lo fundamental’. “Son seis temas esenciales, que responden tanto a lo que se viene solicitando desde distintos sectores sociales, empresariales e institucionales como a las propios programas y propuestas en los que ha venido avanzando el Gobierno”, explicó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, coordinador de los diálogos. Los puntos claves de esta agenda, con la cual el Gobierno Nacional busca conjurar el paro, son:



1. Vacunación masiva.



2. Reactivación segura y desarrollo social (contempla empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas).



3. No violencia (incluye protección de los más vulnerables).



4. Estabilización de las finanzas públicas.



5. Matrícula cero.

Pliego de emergencia de Comité del Paro

Con cacerolas, pitos y cantos , manifestantes han marchado en el marco del paro nacional en Colombia. Foto: César Melgarejo/ CEET

Desde el jueves pasado, tras sostener una reunión, el Comité del Paro anunció el llamado ‘Pliego de emergencia’, que contiene sus peticiones:



1. Retiro del proyecto de ley 010 (reforma de la salud) y el fortalecimiento de una masiva vacunación contra el covid-19.



2. Renta básica de al menos un salario mínimo mensual para personas de bajos recursos.



3.Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes, empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6.No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174 (el que establece el llamado Piso de Protección Social).



8.Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones con glifosato.



