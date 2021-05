‘El Gobierno garantiza el derecho a la protesta’: Mininterior

A pesar de que el domingo el presidente Iván Duque ordenó retirar la reforma tributaria del Congreso, las movilizaciones han continuado en el país y día a día aumenta el número de muertos y heridos, especialmente de parte de manifestantes.

Según el más reciente reporte de la organización Temblores ONG, hasta el momento las manifestaciones han dejado 1.708 casos de abuso de la fuerza de parte de miembro de la Policía y 37 “víctimas de violencia homicida por parte de la Policía”.



Igualmente, la Fuerza Pública ha reportado afectaciones a sus miembros y a instalaciones. Tal es el caso del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, jefe de la Unidad Investigativa de Soacha, quien murió tras ser atacado por vándalos.



Frente a esta situación, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que “el Gobierno Nacional garantiza el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica. No hay ninguna situación de orden público cuando hay manifestación pacífica”.



Sobre los casos de abuso de la fuerza que organizaciones han denunciado, Palacios manifestó que cuando se afecta la seguridad ciudadana, “la Fuerza Pública no tiene esa potestad opcional de actuar”, sino que debe hacerlo.



“La ley es para todos, la Fuerza Pública no tiene esa potestad opcional de actuar frente a la violación fragante de la ley o cuando la vida de otro ciudadano se pone en riesgo, eso no es renunciable por parte del Estado”, indicó el alto funcionario durante una audiencia en el Congreso.



Igualmente, Palacios pidió respeto por la Policía por su “trabajo de sacrificio y abnegación”.



“La Policía tiene claro que no siempre estará en el corazón de los colombianos, pero creo que merece el respeto y la admiración de todos, es un trabajo de sacrificio y abnegación”, concluyó el ministro.



Para conjurar la crisis, el presidente Iván Duque inició desde este miércoles una serie de diálogos con diferentes sectores, con el fin de buscar consensos con las instituciones y con la ciudadanía y dijeron que es una señal en la dirección correcta.



Este miércoles el encuentro fue con la institucionalidad del país, este jueves con las altas cortes y el lunes se dará la esperada cita con el comité del paro, mientras que el próximo miércoles será el turno de los estudiantes.



