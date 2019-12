Los puntos más controvertibles de los 104 que pide el Comité del Paro

El Comité Nacional del Paro le presentó al Gobierno los 13 ejes que contemplan sus peticiones para poner fin a una serie de movilizaciones y a los reclamos que diversos sectores han planteado.



En total esos 13 ejes contemplan 104 puntos, algunos de los cuales, el Ejecutivo considera que no son de su resorte y otros que estima no hacen parte de los reclamos hechos en el marco de las movilizaciones.

En el pliego de ocho páginas se contempla, por ejemplo, la liberación inmediata de las personas detenidas en el marco de las protestas, así como la liberación de los “presos políticos”. En este punto, el Gobierno considera que en el país no hay presos políticos y que la liberación de los detenidos es un asunto judicial.



También piden el desmonte del Esmad y que el Gobierno se abstenga de crear cualquier fuerza parecida. El presidente Iván Duque ha sido insistente en que ese tipo de fuerza lo tienen más de 100 países en todo el mundo “justamente para poder atender disturbios con profesionalismo, con técnicas, con táctica, con estrategia, que no tengan desenlaces fatales en la medida de lo posible".



Pero no se quedan en esto sino que piden el retiro inmediato de Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) Eso no es un asunto nada sencillo, pues se trata de un acuerdo internacional que se rige por normas superiores.



Igualmente están solicitando que Ecopetrol vuelva a ser netamente estatal. Hoy la Nación es dueña del 88.49 por ciento de la empresa. El resto corresponde a algunos fondos privados y a más de 300 ciudadanos.



Además de esto insisten en que se retome la agenda de diálogo con el Eln. El Gobierno ha dicho que para reanudar esas conversaciones es necesario que esa guerrilla libere a todos los secuestrados y que suspenda todas sus actividades violentas.

Delirantes, por decir lo menos, las más de 100 peticiones que ahora hace el comité del paro. Estatizar Ecopetrol, cambiar política de seguridad y defensa nacional, que COL salga de la OCDE, que el gobierno no presente reformas, negociación inmediata con terroristas, etc... (1/2) — Daniel Mejia (@DanielMejiaL) December 18, 2019

Indudablemente que uno de los puntos que más llaman la atención es que se replantee y se modifique la doctrina militar y la política de seguridad y defensa. Para el Ejecutivo, este es un asunto que no admite discusión.



Otra de las peticiones es la prohibición del fraking (método de extracción de petróleo) y del uso glifosato para la eliminación de los cultivos ilícitos. El Gobierno ya dio vía libre para el inicio de algunos pilotos de fraking, ante las evidentes caídas de las reservas de crudo en el país.

Por eso la agenda de peticiones cambia sustancialmente.



No es el rechazo a un holding futuro. Es la petición de cambios de leyes existentes desde hace décadas que vulneran derechos fundamentales.



Cuando la gente quiere pensión hablamos de una reforma a la ley 100. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2019

Sobre el uso del glifosato hay que señalar que desde la Casa de Nariño se considera que parte del “exponencial” incremento de los cultivos ilícitos se ha debido a la suspensión de la fumigación con el glifosato.

Empezaron con 6 peticiones y ya van en 104. Entre menos gente sacan a la calle, más aumentan sus absurdas exigencias. Evidente falta de seriedad y propósitos politicos de izquierda radical. Ganen las elecciones e impongan su agenda. Por ahora dejen gobernar. — Alfredo Rangel (@AlRangelS) December 18, 2019

