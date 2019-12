Un encuentro clave que podría dar inicio al diálogo

El Gobierno y el Comité Nacional del Paro harán este jueves un nuevo intento para encontrar un camino que les permita iniciar un diálogo en procura de poner fin a las movilizaciones y protestas que ya dejan pérdidas que se aproximan al billón y medio de pesos.



En la reunión sostenida ayer no se logró avanzar, pero de todas maneras no cerraron las puertas. Se encontrarán de nuevo a 2 las tarde de mañana.

Sin embargo, esta cita estará signada por lo que ocurra en las movilizaciones que se han convocado en diferentes partes del país para hoy. Se espera que transcurran sin brotes de vandalismo ni violencia.



La idea del encuentro de mañana es definir el mecanismo y las condiciones para el diálogo. Esto es esencial para poder organizar la discusión.



En este punto es necesario tener en cuenta que en un comienzo hay que ponerse de acuerdo hasta con el término para denominar estos encuentros.



Para los dirigentes del movimiento se trata de una “negociación”, mientras que el Gobierno considera que esto hace parte de la denominada conversación nacional (diálogo abierto con diversos sectores del país).



Por eso, el primer encuentro entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, y que fue catalogado como exploratorio, terminó ayer sin avances. No se logró alguna concertación entre las partes para definir una hoja de ruta.



Luego de más de tres horas de diálogos entre los delegados del Gobierno y directivos del paro, el encuentro culminó sin el más mínimo acuerdo.



Diego Molano, el coordinador de la conversación nacional del Gobierno, calificó el encuentro como “regular” pues, en su opinión, algunas de las peticiones que realizaron miembros del Comité no las pudo aceptar el Gobierno.



Explicó que el Comité pidió que en las movilizaciones previstas para hoy no hubiera presencia del Esmad, para evitar confrontaciones, y que se les diera un espacio en la televisión nacional para expresar sus puntos de vista sobre el paro, debido a que el presidente Iván Duque lo ha hecho en algunos espacios.

Para Molano, esas dos cosas eran imposibles de concedérselas, pues, por un lado, el Esmad está para dar las garantías a las personas, y por el otro, la ley de la oposición es

la que determina cuándo tienen derecho a un espacio en la televisión.



También contó que el Comité pidió que la mesa con ellos debe ser independiente y exclusiva, que no se puede juntar con otros sectores, y lo que el Gobierno plantea es un diálogo amplio.

Los sindicatos

Sobre la reunión de mañana, Percy Oyola, vicepresidente de la CGT, dijo que lo que se buscará es debatir la metodología para ver si es posible dar inicio a un proceso de negociación de los 13 ejes temáticos que ya están en manos del Gobierno



Para Oyola es clave que el Gobierno varíe de alguna manera su posición alrededor de cómo debe darse esta negociación.

“Si persisten en la postura de que nosotros debemos hacer parte de la conversación nacional, seguimos distanciados porque la aspiración que tenemos nosotros es la de sentar las bases para una negociación nacional”, aseguró Oyola.



“No es un tema de egoísmo para decir que somos los únicos que podemos hablar”, dijo el líder sindical para insistir en que el Comité quiere un diálogo directo con el Gobierno y no como parte de la conversación nacional.



Agregó que el Ejecutivo quiere que se hable alrededor de su plan de desarrollo y su agenda, mientras que el Comité quiere “negociar” a partir de sus 13 ejes.



Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, dijo que no se llegó a ningún acuerdo en el encuentro de ayer porque los dirigentes del paro tienen “discrepancias con la posición del Gobierno frente al carácter de que esta es una mesa de negociación” del paro.



Y aseguró que el Comité mantiene el criterio de que esta negociación se hará en medio de la movilización.

El Gobierno

Diego Molano, el delegado de Duque para el tema, aseguró que el Gobierno se mantiene en su propósito de sostener una conversación nacional, y por eso, para estos días ya está definida la agenda para la segunda ronda de las mesas, que comenzaron la semana pasada en la Casa de Nariño.



Se hará la segunda vuelta en los temas que tienen que ver con medioambiente, crecimiento económico, corrupción, paz y educación.



Duque también tendrá un encuentro regional para hablar de estos asuntos, así como un encuentro con jóvenes.



Mientras tanto, Molano agregó que al Comité se le ha planteado que el diálogo se dé en una mesa paralela a la conversación nacional.



También pidió que la jornada de hoy debe ser muy responsable, sin ningún tipo de hechos vandálicos. Si bien no se pronunció alrededor de que esto pueda afectar el diálogo de mañana, es un hecho que si las marchas de hoy se salen de las manos, pueden enrarecer el ambiente para el encuentro de este jueves.

