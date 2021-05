Duque no irá a Cali y pide a indígenas volver a sus resguardos

El presidente Iván Duque anunció este domingo medidas para enfrentar la difícil situación que se vive en Cali, en medio de los enfrentamientos que se han presentado en las últimas horas entre indígenas del del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Para evitar confrontaciones innecesarias yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos", declaró Duque este domingo.



"He tomado la decisión, por prudencia, de no hacer presencia en este momento (en Cali) para no entorpecer la labor de la Fuerza Pública que debe hacer presencia en el territorio", dijo Duque.



El jefe de Estado anunció que envió a una delegación de su equipo de Gobierno para analizar la situación desde terreno.



"Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que esté no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad", anunció el jefe de Estado.



El jefe de Estado también le pidió al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, hacerse cargo de "la situación de orden público"



El mandatario anunció finalmente que en los próximos días se establecerá una mesa de diálogo con el CRIC.



