Conversación nacional de Duque girará sobre seis grandes temas

El presidente Iván Duque comenzó este domingo con lo que denominó la “conversación nacional”, tal y como se había comprometido la semana pasada luego de una jornada del paro, para escuchar a los diversos sectores y definir una agenda que permita superar las dificultades que afronta el país.



Y precisamente inició ese diálogo con gobernadores y alcaldes electos, con los que se reunió en la Casa de Nariño y a quienes les explicó cómo será esa conversación.

“Les dije a los colombianos, hace dos días, que Colombia necesita abrir una gran conversación plural, es una conversación de todos y con todos”, dijo Duque ayer.



Explicó que iniciaba este espacio porque pretende generar confianza entre ciudadanos y sus instituciones, y construir una hoja de ruta que acelere el trabajo para cerrar la brecha social en el país.



A los alcaldes les dijo que lo que se busca es hacer más visible cuáles son las preocupaciones de cada región e incluir esas propuestas en una conversación nacional para enriquecer los proyectos que están andando y consolidarlos.



Esa conversación nacional irá hasta el próximo 15 de marzo y, según el Gobierno, busca hacer visibles los anhelos de los colombianos, reconocer sus preocupaciones y atender de manera realista e incluyente sus propuestas, apelando a la conveniencia de un debate con propósito.



Y para realizar este diálogo se tendrán encuentros con los ciudadanos, con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos y en las regiones.

Los ejes

Por ello, Duque definió que serán cinco grandes ejes de discusión. El primero es transparencia y lucha contra la corrupción, mediante el cual se busca acelerar los mecanismos que permitan garantizar que los recursos públicos y privados tengan un uso legítimo, priorizando el bien común



Luego viene educación: el país del conocimiento y el cierre de brechas sociales, con el que se pretende que la cobertura universal y de calidad sea compatible con mayor nivel de gratuidad y que haya desarrollo de educación digital.



El tercer eje es paz con legalidad, para llegar a las zonas más afectadas por la violencia y garantizar el desarrollo rural, la protección a la vida digna y evitar las actividades ilegales.



Otro es medio ambiente, mediante el cual se busca preservar la biodiversidad y luchar contra el calentamiento global y la polución.



El quinto es el fortalecimiento de las instituciones, que se centra en el respeto a nuestra Constitución y la ley.



El último es crecimiento con equidad, para fortalecer la producción, generar más inversión, producción, empleo y desarrollo.



Ya entrando en la parte operativa, se definió que cada uno de esos ejes tendrá un moderador que se encargará de coordinador y darle credibilidad para el avance. No serán personas del gobierno.



Es así como ya trascendió que el de educación tendrá como moderador a Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional. Mientras tanto, el de crecimiento con equidad estará a cargo del exdirector de Portafolio, Ricardo Ávila, y de Beethoven Herrera.



El de lucha contra la corrupción lo liderará Nicolás Uribe, designado director de la Cámara de Comercio de Bogotá.



En el diálogo con los mandatario electos, el jefe de Estado informó que de inmediato comenzará a moverse con estos temas.



Es así como ya está definido que este martes comienza ya la conversación sobre crecimiento con equidad, el miércoles seguirá con educación y el jueves con el asunto relacionado a la transparencia.

Diálogo social

Duque dijo que el objetivo del diálogo social con los mandatarios locales “es llevar muchos de estos anhelos a sus planes de desarrollo y apoyarlos desde el Gobierno Nacional para producir efectos en lo que son reclamaciones” de la ciudadanía.



“La conversación que nosotros queremos abrir es una conversación absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí”, dijo el jefe de Estado.



Insistió en que la metodología le permitirá llegar permanentemente a los territorios escuchando a los ciudadanos. En esta tarea, Duque estará acompañado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien será el coordinador.

Así será la conversación

Diego Molano dijo que para llevar a cabo este diálogo social se harán tres tipo de conversaciones: encuentros con los ciudadanos, encuentro con sectores y conversaciones en las regiones.



Explicó que para ello se formularán invitaciones a todos los colombianos, particularmente a estudiantes, juntas de acción comunal, indígenas y campesinos, entre otros.



“Tendrá una plataforma tecnológica que permitirá organizar, compilar y sistematizar los aportes de todos los ciudadanos para que de esta manera esto sea una construcción colaborativa, eficiente y transparente”, dijo Molano.



Dijo que hay tres principios que orientan esta conversación: el rechazo a cualquier tipo de violencia, el respeto a las instituciones y una conversación para escuchar, proponer y actuar.