Desde este 28 de junio se habilitó la aplicación Movilidad Segura (movilidadsegura.org), que tiene como objetivo permitir que migrantes y refugiados de nacionalidad cubana, haitiana y venezolana residentes en Colombia puedan aplicar y posteriormente ser elegibles para trasladarse de manera legal a los Estados Unidos.

El programa tiene como objetivo disminuir la cantidad de personas que llegan a la frontera de ese país para pasar como migrantes ilegales, arriesgándose a todo tipo de peligros.

Usted podría ser considerado para vías humanitarias y otros caminos legales hacia los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer tales oportunidades FACEBOOK

¿Para qué sirve la aplicación?

Aquí, usted básicamente podrá aplicar, si es migrante o refugiado, para luego poder ser elegido por el gobierno de los Estados Unidos para trasladarse a ese país de manera legal. “Usted podría ser considerado para vías humanitarias y otros caminos legales hacia los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer tales oportunidades”, señalan en el sitio web.



Sin embargo, también aclaran que no todos los solicitantes serán elegidos no podrán beneficiarse del programa, al que se puede aplicar de manera gratuita llenando un formulario. “Si cumple con los requisitos, es posible que pueda viajar a los Estados Unidos. Todas las decisiones finales sobre el ingreso a los Estados Unidos son tomadas por las autoridades estadounidenses”, recalcan.



Para iniciar el proceso, deberá ingresar al sitio movilidadsegura.org/colombia/ y dar clic en el botón que dice ‘Solicite su evaluación aquí’. Luego, si se encuentra desde Colombia debe elegir esa opción.



Antes de iniciar, debe tener a la mano un correo electrónico válido, número de teléfono colombiano o con plan telefónico internacional, conexión a internet estable, fotografías digitales suyas y de sus familiares y copia escaneada o fotografías de sus documentos de identidad, como pasaporte o cédula.



Recuerde que también debe tener más de 18 años y nacionalidad venezolana, haitiana o cubana. Cabe recordar que las personas con nacionalidad colombiana no se pueden beneficiar del programa por ahora.

“Si cumple con los requisitos, es posible que pueda viajar a los Estados Unidos. Todas las decisiones finales sobre el ingreso a los Estados Unidos son tomadas por las autoridades estadounidenses” Foto: iStock

También, debe registrarse para crear una nueva cuenta o, si ya la tiene, debe iniciar sesión. Sus datos personales los usarán para verificar su elegibilidad para las vías legales de reubicación en Estados Unidos, gestionar y priorizar su caso, identificar la solución adecuada para usted o los servicios complementarios de protección disponibles para su perfil y, de ser necesario, programar su cita con el ACNUR o la OIM.



Luego, tiene que completar un formulario en el que será considerado para viajar a Estados Unidos por vía legal y recibir información al respecto. Si ellos determinan que usted cumple con el perfil, se pondrán en contacto y posiblemente programarán una entrevista.



“El ACNUR y la OIM están facilitando conjuntamente las remisiones para vías apropiadas en el caso de personas que pueden calificar para acceder a las vías legales y seguras hacia los Estados Unidos”, indican.

