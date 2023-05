La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, es hoy una de las protagonistas de la discusión política en Colombia. Su defensa, este 1 de mayo, de la primera línea ha puesto de nuevo los focos de ella.

“No me da miedo decir aquí que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice estamos con ustedes y no los olvidamos”, dijo ella en la capital del Valle, una de las ciudades más afectadas durante la explosión social de 2019.



Márquez expuso su tesis antes que el presidente Gustavo Petro quien, desde el balcón de la plaza de armas de la Casa de Nariño, manejo una narrativa similar.



El presidente advirtió: “Querer coartar las reformas puede llevar a la revolución”. Lo hizo tras reivindicar el papel de quienes salieron a protestar durante el estallido social, un fenómeno que, según dijo, lo llevó al poder.



Aunque Petro durante la campaña se mostró distante de esas protestas —algunas de ellas marcadas por la violencia y el vandalismo—, en esa ocasión se puso de su lado. "Gracias a esa lucha, yo estoy aquí", dijo.



"Pueblo trabajador los invitó a estar en la primera línea de las transformaciones de Colombia", dijo Petro en Bogotá. "Ni un paso atrás, siempre adelante".



No le falta razón a quienes creen que ambos se pusieron de acuerdo en el libreto. Al margen del impacto político que ha creado el presidente Petro, ahora los analistas también han puesto la lupa en ella.



"Las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez tienen el mismo sentido de defensa que ha tenido no solo el presidente sino actores políticos como Gustavo Bolívar, alrededor de las actuaciones de la primera línea", dice Daniela Garzón de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.



"El gobierno, de hecho, ha intentado utilizar la figura de los gestores de paz para sacar a algunos de los jóvenes encarcelados y darles libertad. Aunque puede ser loable defender la actuación de algunos jóvenes en medio del estallido social, creo que el tono de confrontación de Márquez solo agrava las críticas en su contra, y muestra que se ignoran las consecuencias serias que en algunos casos hubo alrededor de las actuaciones de esas primeras líneas, sin que eso signifique negación alguna de la brutalidad policial.".



En efecto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pide a la vicepresidenta reflexionar si esta es la manera de crear los consensos que deben asumir quienes llevan las riendas del Estado. Para la mandataria departamental, las palabras de Márquez causan "desasosiego" en el estado de ánimo de los vallecaucano que, según su testimonio, creen que en la historia reciente tuvo más efectos negativos el estallido social que la misma pandemia.



Además, causo ruido en un trabajo articulado que venía realizando el empresariado local con los jóvenes. “La Gobernadora dice que Francia Márquez ignora que los empresarios del Valle escucharon los reclamos de los jóvenes durante el estallido y por eso se han unido para crear Compromiso Valle, una unión de 439 empresas y personas naturales que se dedican a financiar proyectos de educación, empleabilidad y emprendimiento para los jóvenes en Cali y el Valle del Cauca”, dice la mandataria seccional.



Márquez, además, volvió a usar una expresión inapropiado por la condición de su cargo. Para quienes la critican por su defensa de la primera línea dice "que se jodan". Similar al dicho cuando se sintió incomoda por sus viajes en helicóptero: "De malas".



Por sus méritos ganados a pulso y con un innegable valor personal, Francia Márquez se había convertido en uno de los fenómenos políticos de Colombia. La más reciente encuesta de Invamer muestra que los tiempos ahora no le son favorables.



Márquez durante el mes de marzo tenía una percepción negativa del 29%, mientras que en el mes de abril aumentó al 52 %,



Durante la campaña, fue invaluable el aporte de Francia Márquez al Gustavo Petro para ganar las elecciones. Hoy cuando se trata de sumar votos en el Congreso para aprobar las reformas, con salidas como esta: ¿Habrá algún legislador que ahora diga que con estas afirmaciones sí va a cambiar a favor del Gobierno su voto?



Pero, ¿entonces? ¿Qué otra lectura pueden tener las palabras de ella? Algunas voces creen que puede ser las elecciones de 29 de octubre de este año.



Andrès Segura, experto en análisis político, dice: "La vicepresidente se está posicionando como la voz más radical del Gobierno, lo que la aleja de los sectores moderados que le dieron el triunfo en las urnas a la actual administración. Esto explicaría el crecimiento de su imagen negativa en las últimas encuestas".



Para Segura, eElla pronuncia esta frase en Cali, región donde tiene mayor influencia y donde el 'petrismo' aún no tiene candidatos consolidados para los principales cargos en el Valle de Cauca, con lo que busca recoger los apoyos de quienes protagonizaron las movilizaciones y construir un núcleo de apoyo en la región sobre el cual podría apoyarse en estas o en siguientes elecciones, incluso de forma independiente a los movimientos tradicionales de la izquierda.





POLÍTICA